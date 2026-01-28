Iñaki Urdangarin, sobre la infanta Cristina: "El infierno que vivimos, lo que sufrimos, acabó con nuestra vida de pareja"

La infanta Cristina, uno de los personajes más reservados y discretos de la realeza, ya hace 29 años que se casó con Iñaki Urdangarin, por aquel entonces jugador de balonmano. Tras un episodio de corrupción que lo llevó a la cárcel, se destapó, con una fotografía que fue portada de revista, la infidelidad del deportista con la abogada Ainhoa Armentia.

Desde entonces, la infanta Cristina y su relación con Iñaki siempre han estado en el punto de mira. Ahora, tres años después de oficializar su divorcio, el ex jugador de balonmano ha anunciado que sus memorias saldrán a la venta el 12 de febrero, tituladas Todo lo vivido.

Se trata de unos relatos que, como es de esperar, hablan, también, de la infanta Cristina y sus cuatro hijos en común. "Siempre estaré agradecido a Cristina por todo, por cómo sostuvo a nuestra familia y por cómo estuvo a mi lado", ha contado en una entrevista para la revista ¡HOLA!.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2019 | Gtres

Su relación con Cristina

Durante los años en que Urdangarin estuvo en prisión, que según él mismo relata fueron "muy duros", la infanta hizo frente a la situación con mucha valentía, ocupándose del futuro de sus hijos que, para ambos, era lo más importante.

Cuando el padre de familia cumplió la condena y volvió a casa, explica que fue un momento duro y confuso: "Vi que todo el mundo tenía su vida, que es normal. Sólo quedaba Irene, y yo sin encontrar mi sitio todavía. Me sentía un visitante ocasional".

Y de su relación con su por aquel entonces mujer, afirma que "la llama se fue apagando". Para Iñaki, la situación que habían vivido se les quedó grande: "El infierno que vivimos, lo que sufrimos, acabó con nuestra vida de pareja", asegura.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2016 | Gtres

"Nos habíamos convertido en dos buenos amigos unidos por nuestros cuatro maravillosos hijos", explica Urdangarin. Y es que asegura que su relación actual es buena: "Nos tenemos un gran afecto, nos preocupamos el uno por el otro e intentamos apoyarnos no sólo como padres, sino como amigos".

Aún hoy en día sigue teniendo el WhatsApp familiar con la infanta: "Lo comentamos todo ahí", explica. De hecho, sostiene que "es una persona a quien quiero y respeto y una parte importantísima de mi vida".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2016 | Gtres

La relación con la Familia Real

Otra gran incógnita que se tenía hasta el momento era cómo ha quedado la relación de Iñaki Urdangarin con la Familia Real: "Es lo mismo que le pasa a Cristina con mi familia. La siguen queriendo muchísimo", expresa.

Eso sí, el ex empresario no se esconde admitiendo que "cambia la energía de la relación". Aunque, para él, "el afecto y lo vivido no tiene por qué ser un borrón y cuenta nueva", justifica.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2014 | Gtres

Son personas que, según afirma, siguen estando presentes en su vida: "Son personas a las que quiero y que estarán ahí siempre. Les deseo lo mejor. Nos felicitamos los cumpleaños, las fiestas y hablamos de vez en cuando para contarnos cómo estamos".

Las imágenes con Ainhoa Armentia

La relación entre la hermana del Rey y Iñaki llegó a su fin de manera definitiva tras la publicación de las fotografías en las que su marido aparecía con Ainhoa Armentia, una imágenes que condujeron a una gran ola mediática y que, según se dijo en el momento, pillaron por sorpresa a la infanta Cristina.

"Habíamos hablado de nuestra relación, pero faltaban conversaciones para saber cómo nos sentíamos cada uno y tomar las mejores decisiones", ha contado Urdangarin en la entrevista. "No hubo tiempo. Las fotos que se publicaron dinamitaron todo. Podríamos haberlo solucionado de otra forma, pero tuvo que ser bajo el foco mediático", desvela.

Iñaki Urdangarin y su novia, Ainhoa Armentia | Europa Press

"No estoy orgulloso de ese episodio. Fue demasiado doloroso para todos. Por mucho que yo tuviera razones para emprender una nueva vida, no era la manera. Pedí perdón y hubo un perdón, como digo en el libro. Luego continuamos hablando y vimos que el divorcio era la mejor opción", comenta el ex duque de Palma.

El divorcio

Así pues, el divorcio fue la única solución viable para la pareja. "La conversación que tuve con mis hijos y doña Cristina fue la misma que tuve con mi madre y mis hermanos", relata Iñaki sobre las explicaciones que dio en el momento.

"Quería que entendieran mi situación, aunque no la aceptaran, pero que me apoyaran en un trayecto dificilísimo. Y lo hicieron", describe con firmeza.

La infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus cuatro hijos en 2013 | Gtres

Unas palabras para Ainhoa

Iñaki y Ainhoa se conocieron en 2021, casi tres años antes de firmar el divorcio con la infanta Cristina. Por aquel entonces, eran compañeros en el despacho de abogados donde ambos trabajaban, en Vitoria.

Poco a poco, su relación se fue formalizando, venciendo también las reticencias iniciales de sus cuatro hijos en común con Cristina. En sus memorias, también le dedica unas hermosas palabras a su actual pareja, recordando sus inicios: "Supuso una energía nueva en mi vida", escribe el ex jugador de balonmano.

Ainhoa Armentia | Getty Images

"Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante", expresa en su libro que aún no ha salido a la venta. "Disfruto de mi tranquila vida en Vitoria, de mi relación con Ainhoa, de la buena sintonía con mis hijos, del orgullo compartido con Cristina por lo que hemos creado", reflexiona con sentimiento.