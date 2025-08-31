Antena 3 Logo Antena 3
UNA RELACIÓN MUY PRIVADA

Los hijos de Rosario Flores y Alba Molina, Pedro Antonio y Lucía, consolidan su amor en la más absoluta discreción

Fuera del escenario y alejados de la opinión pública, Pedro Antonio, hijo de Rosario Flores, y Lucía Cepeda, hija de Alba Molina, han continuado su romance discretamente este verano.

Lucía Cepeda y Pedro Antonio

Europa Press

Publicado:

Pedro Antonio Lazaga está siendo todo un descubrimiento en la gira Universo de Ley que su madre, Rosario Flores, está haciendo por toda España este verano.

El joven, de 19 años, está derrochando talento encima de los escenarios y su nombre empieza a resonar con fuerza en el mundo de la música. Pero lo cierto es que en la faceta personal también está saboreando el éxito.

Rosario Flores y su hijo, Pedro Antonio, en el escenario
Rosario Flores y su hijo, Pedro Antonio, en el escenario | Europa Press

Siguiendo la discreción que siempre ha caracterizado a su familia, Pedro Antoniovive un amor apasionado con Lucía Cepeda Molina, con la que lleva meses cosechando una bonita historia de amor.

Lucía, hija de Alba Molina, y el hijo de Rosario han unido dos de las sagas familiares más importantes de este país. Ambos comparten su amor por la cultura y el arte que corre por sus venas y juntos forman un tándem perfecto.

Lucía Cepeda y Pedro Antonio besándose
Lucía Cepeda y Pedro Antonio besándose | Europa Press

Este verano la pareja también se ha dejado ver ante las cámaras disfrutando de su tiempo libre. Los dos jóvenes acudieron a un espectáculo en la capital guardando silencio ante las cámaras e intentando pasar desapercibidos.

Lucía Cepeda y Pedro Antonio
Lucía Cepeda y Pedro Antonio | Europa Press

