La hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain recibe el alta tras varios días ingresada en el Hospital

Buenas noticias para Lidia Torrent y Jaime Astrain. La hija de la pareja, Elsa, de tres años, recibió el alta médica ayer tras haber permanecido varios días ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un episodio que mantuvo en vilo tanto a la familia como a sus seguidores.

La última actualización sobre el estado de la menor llegó a través de los stories de Instagram de la propia pareja, donde confirmaron que ya se encontraban en casa y aprovecharon para agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas durante estos días tan complicados. Un agradecimiento que hicieron aún más grande y de manera especial, al equipo sanitario del centro hospitalario, destacando la labor impecable de todos los profesionales que atendieron a su hija.

Lidia Torrent vía stories | Instagram

La preocupación comenzó hace varios días, cuando se conoció que la pequeña llevaba días ingresada. Fue entonces cuando Jaime Astrain compartió una imagen especialmente emotiva: una fotografía en la que se veían entrelazadas su mano, la de Lidia Torrent y la de su hija, un gesto cargado de significado con el que quiso recalcar la importancia de la unión familiar en los momentos más difíciles:

"Nada es más importante que la salud. Corrijo, que la salud de tu hija", escribía el exfutbolista, acompañado de una reflexión de lo más sincera sobre lo que vivieron.

Jaime reconocía que habían sido días muy duros, llenos de nervios, tristeza e incertidumbre, aunque también los definía como "la mayor muestra de amor". En ese mismo mensaje, dedicaba unas profundas palabras a Lidia Torrent, a quien describía como un pilar fundamental de la familia y un ejemplo a seguir para su hija. Tampoco faltaron las palabras para la pequeña Elsa, de la que destacaba su fortaleza y una "energía sobrenatural" que no dejaba de sorprenderle.

Este complicado episodio llega un año después de que se diera a conocer que la presentadora y el deportista atravesaban una crisis sentimental según los rumores y las especulaciones de las redes sociales, al no ver a Lidia en la celebración de cumpleaños del exfutbolista. Pese a que apenas se conocieron detalles, y que siempre han sido fieles a tener mucha discreción con su vida privada, Lidia se vio obligada a desmentir una separación en una exclusiva en ¡HOLA! tras las insistencias de crisis.

Lidia Torrent y Jaime Astrain continúan hoy más unidos que nunca, algo que los acontecimientos recientes han dejado más que evidente. El ingreso hospitalario de su hija ha dejado ver la fortaleza de la pareja y su capacidad para apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Han demostrado que, pese a los altibajos que ellos mismos reconocieron en su momento, han sabido mantenerse juntos y reforzar su relación cuando más lo necesitaban.