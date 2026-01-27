Los tres cortes de pelo que son tendencia este 2026: Soft Box Bob, Luxe Mid-Length y Layered Curtain Shag

En un mundo tan dinámico y acelerado como el nuestro, no es ninguna sorpresa que las modas vayan y vengan. Cada temporada se renuevan las tendencias y dan paso a nuevas prendas, colores y, por supuesto, cortes de pelo.

Ahora que ya ha pasado casi un mes desde el inicio del año, por fin han salido a la luz los cortes de cabello que marcarán tendencia este 2026. Se trata de tres estilos muy distintos entre sí, lo que hace aún más fácil encontrar aquel que mejor se adapte a tu personalidad y a tus facciones.

A continuación, te presentamos las características de cada uno, a qué tipo de rostro favorecen más y por qué se han convertido en los favoritos del momento. Porque, en Novamás, queremos que estés siempre a la última, entendiendo las tendencias para que puedas hacerlas tuyas.

Laura Escanes | Getty Images

El Soft Box Bob

El primer corte de pelo que marcará tendencia es el Soft Box Bob, una reinterpretación más suave y actual del clásico Bob. A diferencia de la línea recta y definida del Box Bob tradicional, la versión de 2026 apuesta por puntas desfiladas, capas sutiles y un acabado ligeramente curvado que aporta movimiento y naturalidad.

Tamara Falcó | Getty Images

Este corte se adapta especialmente bien a la mayoría de facciones: rostros ovalados, alargados o de rasgos suaves. Gracias a su forma envolvente y a las capas en las puntas, el peinado resulta elegante y equilibrado, transmitiendo una imagen de serenidad, estilo y seguridad.

Marta Pombo | Getty Images

El Luxe Mid-Length

La segunda gran tendencia de este 2026 es el Luxe Mid-Length, un corte que reivindica la media melena como sinónimo de estilo y comodidad. Se trata de una opción muy fácil de mantener y que favorece a prácticamente todo tipo de rostros, lo que lo convierte en un auténtico comodín para muchas mujeres.

Al no ser ni demasiado largo ni excesivamente corto, ha conquistado a una gran cantidad de mujeres. Y no es casualidad: es un corte pulido, versátil y con la longitud justa para estilizar la figura y aportar elegancia sin renunciar a la practicidad.

Raquel Martínez | Getty Images

El Layered Curtain Shag

La tercera y última tendencia combina dos grandes protagonistas: las capas y el flequillo cortina. El Layered Curtain Shag toma como referencia el icónico corte de los años 70, pero lo reinterpreta desde una estética actual, dejando atrás los excesos para apostar por capas largas, suaves y bien integradas entre sí.

Miley Cyrus | Getty Images

El resultado es un peinado con mucho volumen y movimiento, con puntas desfiladas que aportan carácter y estilo a quien lo lleva. Tiene ese aire ligeramente despeinado que resulta natural, pero a la vez elegante y moderno. Sin duda, es el más atrevido de los tres, pero también el que más personalidad transmite.

Jenna Ortega | Getty Images

Es el momento

Si llevas tiempo pensando en un cambio de look, este es el instante perfecto para dar el paso. Atrévete a apostar por esa nueva imagen que ronda tu cabeza desde hace semanas o incluso meses y regálate una versión renovada de ti misma.

Tómate este artículo como la señal definitiva para lucir una melena actual, moderna y en plena tendencia. Elijas la opción que elijas, siempre que conecte contigo y con tu estilo, conseguirás un look ideal que sorprenderá y enamorará a todos a tu alrededor.