Cuenta atrás para la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad: ya tienen fecha y lugar

Nieves Álvarez atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida personal. La modelo y presentadora ya ha puesto fecha a su boda con Bill Saad, el empresario libanés con el que mantiene una relación desde hace casi cuatro años. Según ha desvelado ¡HOLA! en primicia, la ceremonia tendrá lugar el 11 de julio en París, una ciudad muy especial para ambos y habitual en la agenda profesional de Nieves.

La noticia llega después de que la propia modelo confirmara su compromiso el pasado mes de septiembre y compartiera los detalles de una pedida de mano que tuvo lugar el 18 de julio en Beirut, lejos de los focos y de cualquier plan preconcebido.

Nieves Álvarez y Bill Saad | Gtres

Una pedida de mano inesperada

Tras anunciar su compromiso, Nieves explicó que ni ella ni Bill tenían planes de boda. Precisamente por eso, la pedida fue una auténtica sorpresa. Durante un viaje al Líbano, la pareja visitó la capilla de San Charbel, un santo muy venerado en el país y al que Bill acostumbra a encomendarse a diario.

En el interior del pequeño templo, silencioso y austero, el empresario se arrodilló y le pidió matrimonio sin anillo ni preparación previa. Un gesto espontáneo que Nieves no vio venir y que terminó, ya a la salida, con una escena casi de película: ambos improvisaron unos anillos con dos hierbas como símbolo de ese compromiso recién estrenado.

Nieves Álvarez y Bill Saad | Gtres

Una boda íntima en París

Ahora ya sabemos que la boda se celebrará el 11 de julio en París y será una ceremonia íntima y familiar, alejada de grandes celebraciones multitudinarias. Uno de los pocos detalles confirmados es el vestido de novia, que llevará la firma de Stéphane Rolland, diseñador francés de alta costura y amigo de la modelo, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones.

De hecho, en su última aparición en la Semana de la Moda de París, Nieves desfiló para él luciendo uno de los looks más comentados de la colección presentada: un mono de inspiración nupcial, con escote pronunciado y capa estructural, que muchos interpretan como un posible guiño al estilo que podría elegir para su gran día.

Nieves Álvarez en el desfile de Stéphane Rolland | Gtres

Así empezó su historia de amor

La relación entre Nieves Álvarez y Bill Saad comenzó a finales de 2021, años después de la separación de la modelo del fotógrafo Marco Severini, con quien estuvo casada durante 13 años y tuvo tres hijos: Adriano y los mellizos Brando y Bianca.

Tras varios meses viéndose de forma discreta, la pareja hizo pública su relación en marzo de 2022, cuando fueron fotografiados juntos en actitud cariñosa en París, coincidiendo con la Semana de la Moda.

Bill Saad y Nieves Álvarez | Gtres

Quién es Bill Saad

Bill Saad es un empresario conocido por su implicación en proyectos sociales y de apoyo al emprendimiento femenino. Es impulsor de una fundación centrada en ayudar a mujeres a desarrollar iniciativas profesionales con impacto.

Padre de dos hijos fruto de una relación anterior, reparte su vida entre Europa y Canadá. Ahora, junto a Nieves, se prepara para iniciar una nueva etapa personal que comenzará este verano con una boda muy especial en la capital francesa.