Qué es el virus Nipah detectado en India: los síntomas principales y las causas del contagio

En India han instaurado una alerta tras haber detectado un nuevo brote del virus Nipah, uno de los patógenos conocidos más letales por el momento, con una mortalidad que puede alcanzar el 75%.

Por el momento, no existe ningún tipo de cura para esta enfermedad, ni vacunas ni tratamientos específicos. A día de hoy, el virus Nipah ha afectado a cinco personas, con un fallecido que, previamente, estaba en coma,

Los casos han tenido lugar en Bengala Occidental, una región muy próxima a Calcuta, una de las áreas con más población del país. Es por eso que, el país, ha activado la alerta, rastreando así posibles contactos e iniciando las cuarentenas que resulten necesarias.

Mirando atrás, las epidemias de Nipah son casi inexistentes, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el virus como una de las enfermedades a investigar, ya que es muy contagiosa y es potencial a provocar una pandemia.

En este artículo te lo contamos todo sobre este virus: cuáles son los síntomas, cómo se contagia y algunos datos históricos. Tras esta rápida lectura, sabrás un poco más sobre la situación actual en la India y de qué se trata todo esto del Nipah.

Los síntomas

Por lo que respecta a los síntomas, no hay ninguno que sea clave para este virus, si no que es una suma de muchos. Entre ellos, encontramos la fiebre alta, los vómitos, los dolores de garganta y las infecciones respiratorias.

Además, también hay síntomas graves que se dan en los casos más extremos, como las convulsiones y la inflamación cerebral, la cual conlleva al coma. Según apunta la OMS, los pacientes que se contagian sufren una tasa de mortalidad de entre el 40% y el 75%.

Su difícil diagnóstico se debe a que estamos hablando de una enfermedad respiratoria que conduce a la fiebre y a una tos muy intensa, síntomas muy comunes que dificultan saber qué es. Es por eso que, para diagnosticar con firmeza el Nipah se requieren pruebas de laboratorio.

Cómo se contagia

Este virus altamente contagioso se transmite, por norma general, a través de los animales o de los alimentos contaminados. Eso sí, también se puede transmitir entre humanos de forma directa.

Los portadores naturales del Nipah son los murciélagos frugívoros, caracterizados por comer en su mayor parte fruta. Así pues, esta especie ha sido identificada como la causa más probable de ser la portadora del virus.

Repaso histórico

Esta no es la primera vez que el virus Nipah se conoce como epidemia. En el año 1998 se registró como epidemia después de que se extendiera sin pausa entre los ganaderos de cerdos en Malasia.

De hecho, el nombre del virus, Nipah, es el nombre del pueblo donde fue descubierta esta enfermedad. La epidemia de Nipah causó 100 fallecidos en Malasia además de un millón de cerdos sacrificados por ser portadores de este.

Ese mismo año se extendió hasta Singapur, donde se detectaron 11 casos y una muerte entre los trabajadores de mataderos que estuvieron en contacto con los cerdos importados de Malasia.

Desde ese año, el virus se ha detectado, sobre todo, en Bangladesh e India, siendo el primer país nombrado el más afectado durante estos últimos años, con más de 100 fallecidos desde el año 2001.