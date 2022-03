No es ninguna novedad, ni algo raro, pero estos días Omar Montes está siendo el centro de todas las miradas. El cantante protagonizó un momento de lo más divertido con Pilar Rubio mostrando sus dotes de bailarín y regalando a sus seguidores un baile con la comunicadora al son de la bachata que ayer estrenó junto a Daviles de Novelda, 'Risueña'.

Un tema que mezcla los matices urbanos con sus voces y una letra romántica que ha sorprendido a muchos de sus fans, aunque ya ha dejado claro que se atreve con todo, haciendo incluso de modelo de la mano de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada en su desfile en la Semana de la Moda de Madrid.

No es la primera vez que vemos al artista bailando, pero sí que podremos verle muy pronto haciendo un 'striptease' con su abuelo. El joven de Pan Bendito ha tenido que enfrentarse a diversas pruebas en el programa que este viernes noche, 11 de marzo, arranca su segunda edición.

'El Desafío 2' ha logrado mostrar una faceta de Omar Montes que no conocíamos pudiendo verle hasta cantar ópera ante una gran orquesta. "Soy barítono fuerte, pero cantar a pelo no es lo mío, nunca lo he hecho sin Auto-Tune, me siento raro", confesaba el autor de 'Beba qué quieres que haga', haciendo eco de su naturalidad y cercanía característica.

Sentado en la mesa de 'El Hormiguero' junto a Roberto Leal, encargado de presentar el programa de retos de Antena 3, y junto a su compañera, y rival, Norma Duval, Omar Montes se enfrentó a una pregunta que todos estaban esperando. Pablo Motos sin rodeos sacó directamente el tema que hace un par de meses levantó un polémica en torno a una trama de falsificación de pasaportes y pruebas PCR falsas. Un debate en el que muchos famosos, artistas y deportistas se vieron implicados, entre ellos, Omar Montes.

"Yo me he vacunado. Yo siempre estoy a favor de las vacunas desde que salieron. Me he vacunado hasta de la gripe, del tétanos, de todo. Siempre, cada vez que sale una vacuna, me la he puesto sin ningún problema", ha confesado el cantante mostrándose a favor de las vacunas y manteniendo la postura que tomó a finales del mes de enero cuando salió a la luz esta investigación conocida como 'Operación Jenner'.

"No puedo controlar todo lo que se dice de mí. Un clic en el que pone Omar Montes todo el mundo lo quiere pinchar. A lo mejor si pone Manu Tenorio no tanto. Ha sido un ejemplo malo. Al final le ponen a uno contra la espada y la pared cuando uno se ha vacunado y tiene todas las cosas en regla. Siempre van al mismo", continuó diciendo Omar. Unas palabras con las que se desvincula de esa lista de 1.600 personas que se vieron involucradas.

Omar Montes ha explicado que, pese a ser uno de los artistas más populares dentro y fuera de nuestras fronteras, también es popular en otros escenarios que no son en los que se sube a cantar, sino los policiales. El cantante ha manifestado que hace un tiempo tuvo un problema con las autoridades y que, desde entonces, está señalado.

"Después se filtraban muchas cosas mías a la prensa. Algunas verdades y otras mentiras. Pero ¿se me ha llamado de algún lado?, ¿he tenido que ir a algún sitio? No, porque lo tengo todo en regla, estoy vacunado, tengo el pasaporte. Es todo mentira", respondía contundente, poniendo fin a la situación controvertida en la que se vio envuelto y de la que ya puede afirmar que ha salido airoso.

