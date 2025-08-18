Carlota, la hija de Melendi, cumple 20 años y así la felicita su padre: "Buena, valiente y más fuerte de lo que imaginas"

Carlota Melendi, la hija mayor del cantante, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. Actualmente se dedica al modelaje, y también es muy activa en redes sociales. Aunque discreta, siempre muestra su apoyo hacia su padre, con el que tiene una relación muy buena, y al que, por su 46 cumpleaños, también felicitaba con un vídeo muy emotivo, emocionando tanto al artista, como a sus seguidores. Recientemente, la modelo e influencer, que ya acumula más de 70.000 seguidores en Instagram y 146 mil en TikTok, quiso compartir un momento de cómo grababa con mirada orgullosa la actuación de su padre en La Velada del Año V, pues es su fan incondicional.

Todo lo que sienten el uno por el otro es amor y admiración. El 18 de agosto de 2023, Melendi no dudó en compartir un mensaje cargado de emoción con motivo de la mayoría de edad de su hija: "Vino a salvarme de mí mismo. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices". Y este mes de agosto, junto a una foto en blanco y negro de su hija, y acompañada de la canción Carlota, que escribió para ella en 2005, le ha dedicado a su hija esta cariñosa felicitación por su cumpleaños: "Mi querida hija, estoy muy orgulloso de ti, de cómo afrontas tus miedos y los desafíos de la vida, eres buena, valiente y más fuerte de lo que imaginas. Te amo. ¡¡¡Felices 20 años cariño!!!".

Carlota es la hija mayor del famoso artista asturiano, con la que comparte su pasión por la música y el fútbol, ambos son seguidores del Real Oviedo. El artista tiene otros cuatro hijos: Marco, de su relación con Dámaris Abad, conocida como La Dama; y sus tres hijas: Lola, Abril y Dakota, con su actual esposa, Julia Nakamatsu. Una familia numerosa que demuestra su gran unión con cada publicación.