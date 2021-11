La entrevista más sincera de Omar Montes: "Si mi abuela se muere dejo la música"

Omar Montes es, actualmente, uno de los cantantes más escuchados a nivel nacional e internacional. Con el artista hemos bailado a ritmo de 'Alocao', 'Normal que se lo crea', 'Solo' o 'Prendio' entre muchas otras canciones. Sin embargo, y a pesar de su dinero y de su fama, ha demostrado en muchas ocasiones que sigue siendo un chico de barrio normal y corriente.

Aunque si que es cierto que se codea con los rostros más conocidos de nuestro país. El pasado verano pudimos verle bailando reggaeton con Victoria Federica y poco después tuvo que salir explicando qué tipo de relación tenía con la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

Pero no es la única persona con la que se le ha relacionado. Hace unas semanas el cantante hacía un vídeo con Ana Peleteiro al estilo de Rosalía y Rauw Alejandro que ponía "también confirmamos lo nuestro". El vídeo se volvió viral y Ana tuvo que aclarar lo que tenía con el artista: "No sé en qué momento a la gente se le va tanto la cabeza... ¡Omar y yo somos amigos! Simplemente quisimos unirnos al trend y dejar en el aire que confirmamos lo nuestro, pero ese 'nuestro' no es una relación sino otra cosa que saldrá a la luz en un par de meses".

Solo tiene ojos para su abuela

Sin embargo, y como ya demostró en 'El Hormiguero' cuando llevó a sus abuelos de visita, Omar Montes solo tiene ojos para su abuela. A pesar de tener una cuenta millonaria, el joven sigue viviendo en Pan Bendito con su madre y sus abuelos en un piso de 60 metros cuadrados y la persona más importante de su vida es su abuela, por eso sigue viviendo con ella en casa, para poder acompañarla a la compra. "Si me voy, no la voy a hacer", revelaba en una entrevista para El Mundo.

"Si mi abuela se muere, aunque sea el número 1, lo dejo porque ya no tendrá sentido (...); y si ella ya no está para qué seguir, ya no tengo quien se vaya a sentir orgullosa de mí", revelaba de todo corazón.

...

Seguro que te interesa...

Omar Montes y Carmen Lomana, bailando juntos en Tik Tok