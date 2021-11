Omar Montes estrenó el domingo mundialmente su docuserie titulada 'El Principito', que comprende un total de cuatro episodios con una duración aproximada de 45 minutos por capítulo. Cada uno contiene diversos testimonios de amigos y familiares que le han acompañado durante toda su vida. Además, cuenta con una entrevista personal en la que se ha abierto en canal y ha narrado de principio a fin la historia completa de su trayectoria.

"Hoy es el estreno mundial de mi documental 'ElPrincipitoEsOmarMontes', donde vais a ver mis mil facetas... Seguro que algunos ya conocíais muchas, os camelo", así es como ha presentado su nuevo documental.

En el capítulo dos, bajo el título 'La vida mártir', Omar habla de la dura infancia que vivió, la cual él mismo califica como una etapa complicada en su vida, nublada por el acoso escolar que sufrió durante los años de colegio. El racismo reflejado por sus compañeros debido a sus orígenes árabes y gitanos le hicieron caer en una terrible depresión de la que le costó varios años salir.

En el documental Omar hace especial hincapié en el momento en el que sus compañeros de clase llegaron incluso a desfigurarle la cara: "Desde muy pequeño me iba fatal todo, me pegaban en todas partes y se metían conmigo en todas partes. Tenía las orejas de soplillo, era gordo, moro, gitano, tenía todas las premisas para que se metieran conmigo. El peor momento fue uno que los niños accedieron a jugar conmigo a la pelota", con estas palabras el cantante describía ese momento y proseguía diciendo: "Colaron el balón en el cementerio, fui a por él y cuando estaba en la tapia me pegaron un empujón, con tan mala suerte que me di con una piedra en la cabeza. También me desfiguraron la cara. Me arrastraron del pelo por todo el patio".

La vida de Omar Montes no fue sencilla, muchos obstáculos se fueron cruzando en su camino, sin embargo, más tarde ha conseguido dar un giro de 180 grados y recalcar su potencial y sus ganas de demostrar al mundo lo que vale. Así lo cuenta en el capítulo tercero de la serie, que bajo el título de 'Ave Fenix' , donde hace la comparativa de como él, al igual que el pájaro, resurgió de sus cenizas y empezó a volar.

El reggaetonero afirma en el documental que el boxeo le ayudó a salir del agujero en el que había caído con motivo de estos trágicos años de su vida, y cómo encontró refugio en este deporte que, a día de hoy, sigue practicando.

El de Carabanchel, como niño maltratado por sus compañeros del colegio, pretende concienciar y ayudar a aquellas personas que lo sufren o que lo provocan: "Me gustaría que los chavales abusones que lo vean y los que están sufriendo bullying tengan una referencia de lo que hay que hacer", añade y concluye: "Nunca he denunciado y nunca me he chivado pero es cierto que cuando es un abuso y es mucha gente contra ti hay que pedir ayuda. Yo doy semanalmente charlas e incluso voy a los centros de menores. Yo no soy ejemplo de nada pero cuento mi experiencia para que los chavales vean que no están tomando el buen camino".

