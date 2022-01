El cantante Omar Montes acudía al programa presentado por Jesús Calleja y juntos se embarcaban en un viaje a Laponia. A lo largo de esta experiencia, Omar ha hablado tanto de su vida personal como profesional, y reconocía: "me ha tocado una vida difícil, en el barrio", haciendo referencia a su infancia

Sin embargo, actualmente, es unos de los cantantes con más descargas del momento: "Tengo 15 discos de platino en un año. Todas las canciones que he hecho hasta ahora han sido un hit", además añadía que las compañías discográficas le ofrecían millones de euros por trabajar con él, aunque de momento ha decidido seguir trabajando por su cuenta: "Creo mucho en las energías y creo mucho en Dios y cuando haces cosas buenas, Dios hace cosas buenas por ti. Creo mucho en Dios y creo que todos estamos en esta vida por algo. Mi cometido es hacer mover el esqueleto a la gente".

Durante el viaje Calleja le preguntaba si estaba ganando mucho dinero, a lo que el cantante respondía: "Gracias a Dios, sí. Tengo para comer, que es lo importante", seguía contando: "Siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reggaetoneros de la época con los Lamborghini y veía a los de España más normalitos. Y pensaba: Yo también quiero mis joyas y mis coches. Me mola un huevo". A día de hoy Montes "gana cifras de más de seis números", pero a pesar de todo "vivo en el mismo barrio, en el mismo sitio de toda la vida".

"He pasado hambre. He tenido una situación muy complicada. Tuve un hijo muy jovencito, con 23 años. Entonces no tenía trabajo, no tenía muchas oportunidades… Si pudiera volver atrás hay cosas que no hubiera hecho… O sí, porque ver pasar hambre a mi hijo…", contaba Omar confesando además haber robado pañales para su bebé.

El cantante revelaba con sabias palabras: "La humildad es la clave del éxito. Por más dinero que ganes, no importa. Lo importante es la humildad… te salva. El dinero no te da la felicidad. La salud, sí".

Su infancia

A pesar de todos estos éxitos que ha logrado conseguir hoy en día, el cantante no ha llevado una vida sencilla. Su infancia estuvo marcada por haber sufrido bullying en el colegio: "Todos los niños se reían de mí y me decían gordo de mierda porque era gordo y moro. Ahora pretenden ir a mis conciertos gratis. Pero como los seres de luz no odiamos, los invito. Es mejor no guardar rencor", contaba Omar.

"Mi padre es árabe y mi madre española. Fue madre muy joven. Mi padre es de Irak. Se separaron muy jóvenes y me he criado con mi abuela. Mi familia está en Marruecos por la guerra que hubo allí… Ahora estamos conectados, hablamos mucho", el joven confesaba que se lo debe todo a su abuela "Doy la vida por mi abuela. Igual en vez de yo estar de pequeñito jugando con los juguetitos, yo estaba buscándome la vida y me juntaba con malas compañías que eran malas. Mi abuela no podía darme dinero para el bocadillo. Ella me metía un poco de pan. La pobre hacía de tripas corazón. No tenía ni un euro para darme".

