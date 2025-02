Fedez rompe su silencio sobre su infidelidad con Angelica Montini y confirma que la conoció estando con Chiara Ferragni: "Me equivoqué"

Una de las rupturas más inesperadas del 2024 fue la de Fedez y Chiara Ferragni. Parecía que la pareja había formado un matrimonio de éxito, pero todo saltó por los aires tras una relación de ocho años con dos hijos en común.

Recientemente, la noticia ha vuelto a estar de actualidad tras la bomba informativa revelada por el periodista italiano, Fabrizio Corona, quien aseguró que uno de los motivos por los que se acabó el amor entre la modelo y el rapero fue por una infidelidad por parte de él prolongada durante años.

Más tarde era la propia Chiara quien confirmaba esta doble vida de su exmarido, que, lejos de quedarse en una simple aventura, se prolongó fuera del matrimonio.

Chiara Ferragni y Fedez | Cordon Press

Ahora, y una vez descubierta la identidad de la amante, llamada Angélica Montini, Fedez ha roto su silencio a través de unas stories subidas a su Instagram.

El cantante ha estallado asegurando que "la idea de que pensé en dejar a mi esposa el día de la boda para huir al otro lado de Italia es simplemente ridícula. Elegí a Chiara con convicción, la amaba, me casé con ella sin dudarlo y construimos una familia juntos. A pesar de los contrastes ella siempre será importante para mi porque es la madre de mis hijos"

"Conocí a Angelica unos meses antes de la boda, nos distanciamos para centrarnos en nuestras vidas. Me acerqué en un momento de dificultad personal, sin ningún plan premeditado, cuando el matrimonio ya había enfrentado crisis profundas que no pudimos resolver incluso después de intentarlo", recordó.

"Cuando Angélica decidió terminar nuestra relación, entre los muchos errores que he cometido, compartí mis pensamientos con Fabrizio y un amigo común de ellos. Una tontería en un momento de debilidad y fragilidad, por lo que pago las consecuencias, pero rechazo cualquier teoría o manipulación conspirativa", ha lamentado.

Fedez | Gtres

Por último, Fedez ha señalado que "nunca he sido un santo, pero nuestras vidas privadas no pueden convertirse en un pretexto para construir narrativas o distraer a otros", añadiendo que "me equivoqué, pagué, seguiré pagando, quizás aprendí un poco" y admitiendo que durante años fue parte del "juego" y que ahora piensa en él y en sus hijos.

"El resto se lo dejo a los que necesitan este tipo de shows. Tanto como sea posible, quiero elegir la realidad", ha sentenciado.