Chiara Ferragni confirma la doble vida de Fedez: mentiras, infidelidades, una llamada en la boda...

Cuando parecía que Ferragnez (la unión de Chiara Ferragni y Fedez) era parte del pasado, un nuevo escándalo ha vuelto a salpicar a la que era una de las parejas más queridas de Italia. Y es que, aunque siempre se especuló con los motivos de esta separación, no ha sido hasta ahora cuando el periodista Fabrizio Corona ha destapado todo lo que hubo detrás. Y Chiara lo ha CONFIRMADO.

Con un análisis profundo, este periodista contó que el cantante le fue infiel a la influencer durante más de seis años mientras su matrimonio parecía irrompible en las redes sociales. Incluso el día de su boda, el paparazzi ha desvelado que Fedez se metió en un baño y llamó a su amante, Angelica Montini, para preguntarle si paraba la boda por ella. Y un sinfín de datos de estos años que nunca antes habían salido a la luz.

Un escándalo del que no solo está hablando la prensa italiana, sino que se ha convertido en asunto internacional. Por este motivo, Chiara Ferragni ha decidido dar un paso al frente y, rompiendo su silencio, ha confesado a través de sus redes sociales todo.

La respuesta de Chiara Ferragni

"Viví 7 años en una relación en la que amé como amo, sin límites. Amé cuando incluso había muchas razones para abandonar, soporté situaciones en las que le habría dicho: no te obligues a hacer esto a cualquier amigo, porque para mí el amor también era esto: sacrificarse", ha empezado.

Sin embargo, también ha mostrado la cara B de este matrimonio, en el que quiso proteger a su pareja y a su familia "minimizando las faltas de respeto y justificando actitudes equivocadas".

Fedez y Chiara Ferragni | Gtres

Tras esto, la influencer italiana ha confirmado la infidelidad de la que tanto se está hablando, destacando que no fue la única que vivió en su relación. "No dije nada, incluso cuando me dejaron de un día para otro en mi primer periodo de dificultad el pasado mes de febrero, cuando luchaba por levantarme de la cama", ha confesado.

Reconociendo las infidelidades, Chiara ha desvelado que se dijeron muchas cosas de su ruptura, argumentando que ella echó a su marido de casa cuando descubrió todo lo que había detrás. Pero nunca quiso decir nada, a pesar de todo el hate que recibió y a pesar de hacer "todo lo posible para intentar sacarlo de la etapa más oscura".

El comunicado de Chiara Ferragni | Instagram

Desmintiendo lo que se ha dicho de que ella se enteró de la existencia de Angelica por error, Chiara ha confesado cómo fue exactamente: "Unos días antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó (muy consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono) y me confesó por primera vez el romance con esta amante con la que llevaba desde 2017".

Respecto a su boda, también ha confirmado los rumores: "Pensé en no casarme unos días antes de la boda, pero luego no supe cómo echarme para atrás públicamente".

Pero la influencer decidió guardar silencio y no pronunciarse sobre nada relativo sobre su relación, hasta ahora. "Decidir, junto a su amigo, que se harían públicos los detalles, probablemente para vengar el amor no correspondido de la amante, ha sido un golpe bajo", ha sentenciado.

Chiara Ferragni y Fedez en 2021 | Gtres

En este punto, ha mencionado la llamada que hizo Fedez antes de subir al altar o los mensajes que le mandó a Angelica antes de ser operado mientras ella estaba en la cama junto a él deseando que no sufriera. "Detalles demasiados dolorosos".

Durante este tiempo, Chiara ha preferido no hablar por un motivo: "Tengo dos hijos que escucharán todo lo que sus padres dicen el uno del otro y sufrirán ciertas declaraciones". Pero después del revuelo mediático, ha optado por defender su imagen y su persona.

"Mi relación con Federico era real para mí, nunca ha estado en una relación abierta (era abierta solo para la otra parte sin yo ser consciente) y, a pesar de todo, estoy orgullosa de haber amado incondicionalmente", ha confesado.

Para terminar, ha explicado que a veces está bien abrir los ojos, sufrir y darse cuenta de que "merecemos algo diferente"; un amor que, como ha explicado, aunque no sea perfecto, sea real y queriéndose de la misma forma por ambas partes. Un deseo que quiere tanto para ella como para todo el mundo, "porque es lo mínimo en este caos que es nuestra vida".