¿Quién es Angelica Montini? La amante de Fedez de la alta sociedad milanesa

El escándalo en torno a Fedez y Chiara Ferragni sigue sumando capítulos, y uno de los nombres que más ha resonado en los últimos días es el de Angelica Montini. La joven empresaria milanesa se ha convertido en el centro de la polémica después de que el paparazzi Fabrizio Corona revelara que fue la amante del rapero durante años.

Según Corona, su historia comenzó en 2017, el mismo año en el que Fedez se comprometió con Chiara. De hecho, el romance con Montini fue tan intenso que el cantante estuvo a punto de cancelar su boda, en 2018. Sin embargo, fue la propia Angelica quien le pidió que no lo hiciera. A pesar de ello, su relación no terminó ahí. A lo largo del matrimonio de Fedez y Chiara, ambos habrían seguido en contacto.

Chiara Ferragni y Fedez | Getty Images

¿Quién es Angelica Montini y qué sabemos sobre su vida?

Heredera y empresaria

Angelica Montini, de 28 años, proviene de una de las familias más ricas de Milán. Su apellido está vinculado a grandes negocios en Italia, especialmente en el mundo del deporte y la moda. Su padre, Marcello Montini, es un poderoso empresario que tiene varios negocios. Según indica Forbes, es presidente —y socio al 50%— del equipo de fútbol Alcione Milano, de la serie C, y "controla varias empresas inmobiliarias, y el industrial VIP Logistics SpA". Por otro lado, también es copropietario de la agencia de modelos y talentos MP Management, con sede en Milán, París y Miami.

Tras acabar los estudios obligatorios, Montini descubrió que su vocación era la moda y el diseño, lo que la llevó a estudiar en una de las instituciones más prestigiosas del sector, el Istituto Marangoni. Actualmente, es empresaria y tiene su propia marca de ropa, Angelica Montini Studios, donde encontramos diseños disruptivos de lujo que no se ciñen a un único estilo. Podemos encontrar desde una camiseta con estampado inspirado en la cultura mongola hasta unos pantalones de cuerpo de primera calidad que definen la artesanía italiana.

Como directora creativa de la marca, Montini se describe así en LinkedIn: "Mi papel consiste en crear conceptos únicos y convincentes que resuenen con la identidad de la marca. Abierta a nuevas colaboraciones, busco activamente asociaciones con otras marcas para explorar y elevar su imagen y sus colecciones".

Su entorno "radical chic"

Su círculo social está compuesto por miembros de la alta sociedad milanesa o "Milán radical chic", como lo describe Corona en su polémico vídeo. En ese entorno, las conexiones familiares y empresariales van de la mano. El paparazzi también explica que cuando Angelica comenzó a verse con Fedez, la querían vincular con un heredero de una familia líder en el sector de las galletas.

Por otro lado, según informó la revista alemana Bunte, su padre está actualmente en una relación con la modelo y diseñadora germano-estadounidense Barbara Becker, conocida por haber sido la esposa del extenista Boris Becker.

La relación con Fedez y el escándalo de infidelidad

Siguiendo con declaraciones del periodista Fabrizio Corona, la relación entre Montini y Fedez habría comenzado antes de que el rapero le pidiera matrimonio a Chiara Ferragni y se habría mantenido en secreto durante años. En su versión, Montini nunca consideró a Fedez "a su altura", y por eso no le pidió que dejara plantada a la empresaria e influencer en el altar.

Después de que saliera a la luz esta relación extramarital, Chiara Ferragni confirmó la infidelidad de Fedez a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales. En el mensaje, la creadora de contenido dejó claro que su relación con el rapero fue real para ella y que nunca fue parte de una pareja abierta, como se ha insinuado en algunas versiones. "Evidentemente, era abierta solo para la otra parte", escribió con ironía.

El comunicado de Chiara Ferragni | Instagram

Además, Ferragni insinuó que la filtración de la historia no fue casualidad, sino parte de una estrategia de venganza impulsada por Fedez: "Decidir, junto con su amigo, que se harían públicos más detalles, probablemente para vengar el amor no correspondido de la amante, ha sido verdaderamente bajo". No obstante, también hay quienes insinúan que la respuesta pública de Chiara es parte de una estrategia para cubrir la noticia de que va a ir a juicio por el caso Pandoro.