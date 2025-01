Un paparazzi desvela que Fedez tuvo una amante y que Chiara Ferragni lo descubrió por accidente

Hace unas semanas, Chiara Ferragni hacía balance del "año más duro de su vida", en el que no solo tuvo que hacer frente a una ruptura amorosa, sino que también tuvo que lavar su imagen tras el caso Pandoro. Ahora que parecía que comenzaba el año renovada, el paparazzi Fabrizio Corona ha desvelado una información que podría haberle reabierto heridas del pasado: Fedez tuvo una amante de la que siempre estuvo muy enamorado.

Según cuenta Corona en un vídeo en su canal de YouTube, el rapero ha estado muy enamorado de una joven italiana de alta cuna llamada Angelica Montini; por ella casi no se casa con la influencer y hasta estuvo a punto de quitarse la vida.

¿Quién es Angelica Montini?

Según describe el paparazzi, Angelica es miembro de una familia muy adinerada de Milán. Estudió en el prestigioso Istituto Marangoni y actualmente es propietaria de una marca de ropa que lleva su nombre.

Fedez la conoció antes de casarse con Chiara, pero su relación no salió a la luz porque ella siempre quiso mantenerse al margen de la fama, puesto que un perfil como el del rapero no estaba a su altura; ella se movía los "círculos del Milán radical chic", indica Corona en el vídeo. Según el relato del paparazzi, era más indicado para la joven vincularse con un heredero de una familia líder en el sector de las galletas.

Fedez estuvo a punto de no casarse con Chiara

Uno de los momentos más impactantes del vídeo Corona es cuando explica que Fedez estuvo a punto de no casarse con la creadora de contenido más famosa de Italia. Según cuenta, el rapero se escondió en el baño minutos antes de la ceremonia para declarar su amor a la empresaria y ofrecerle cancelar la boda si así se lo pedía. No obstante, la joven no quiso entrometerse —quizás para mantener su preciado anonimato— y el enlace siguió según lo planeado.

A pesar de haber permitido que su amante pronunciara el "sí, quiero", Montini siguió presente en la vida de Fedez durante muchos años.

Así se enteró Chiara de la infidelidad

El secreto de Fedez llegó a oídos de Chiara de forma accidental, tras su separación. Ella llamó a su marido para hablar de asuntos familiares y él se pensó que estaba hablando con Corona, con quien tienen una relación cercana y sabía de la existencia de Angelica Montini. "Él pensaba que hablaba conmigo, pero estaba hablando con Chiara. En un momento se dio cuenta de que Ferragni había colgado y se encontró un mensaje que decía: eres un cabrón", explica el paparazzi.

El intento de suicidio de Fedez

Fedez estaba tan locamente enamorado de Montini que el pasado mes de diciembre estuvo a punto de quitarse la vida por ella. Fue el día de presentación de los temas para el Festival de San Remo. "Dos días antes, Angelica le había enviado un mensaje de texto: Lo siento, pero ya no siento lo mismo. Aunque le aconsejé que no lo hiciera, aun así lo llamó justo antes de que subiera al escenario", dice el relato de Corona.

El rapero se quedó destrozado con la conversación y, según confiesa el paparazzi, llegó a enviarle un mensaje dirigido a sus hijos para "que lo leyeran si le pasaba algo", ya que había ingerido un frasco de un potente sedante. Por suerte, el paparazzi pudo avisar a un equipo médico que evitó el peor de los desenlaces.