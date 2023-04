El explícito vídeo que Carla Barber ha publicado del parto por cesárea de su segundo hijo

Hace menos de un mes, Carla Barber se convirtió en madre por segunda vez. La doctora de medicina estética dio la bienvenida a su hijo casi un mes antes de lo previsto, y al igual que con Bastian, este segundo niño también nació mediante una cesárea. Tras la llegada del bebé, la joven explicó mediante sus redes sociales que el pequeño, que en un principio se iba a llamar Romeo, se llamaría por otro nombre: Bosco fue la elección final, y es que en sus redes sociales explicó que en el momento en el que le vio la cara al niño supo que debía ponerle otro nombre y Bosco fue su primera opción cuando se enteró de este segundo embarazo.

Desde que recibió el alta medica, Carla no ha parado de compartir contenido en sus redes sociales y ha mostrado su rápida recuperación, y es que tan solo 48 horas después de la cesárea se encontraba tan bien que decidió celebrar el 'Baby Welcome' de Bosco, ya que el día que el pequeño nació iban a hacer su 'Baby Shower', pero tuvo que ser cancelado porque rompió aguas.

Desde su salida del hospital, la doctora ha enseñado la nueva vida que está teniendo con sus dos hijos y ahora ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo del día en el que nació su segundo hijo. Sin embargo, no se trata de un vídeo recopilatorio del momento, sino que es un explícito 'reels' donde, sin tapujos, muestra la cesárea que le realizaron, eso sí, advirtiendo del contenido sensible de la publicación. Unas imágenes en las que se observa principalmente el momento en el que los doctores sacan a Bosco del interior de su madre: "Todo contigo. Gracias @clinica_baren_reproduccion", ha escrito junto al hashtag de #contenidosensible.

Una publicación entorno a la que se ha creado una disparidad de opiniones entre los usuarios, ya que algunos han agradecido la visibilidad que Carla ha dado a las cesáreas: "Me encanta verlo Carla, gracias por compartir", "Acabo de llorar, que momento más bonito"; mientras que otros han considerado excesivo un contenido tan explícito: "Amo a todas la mujeres, pero este vídeo no sé si es necesario colgarlo en Instagram la verdad... es un poco fuerte" o "De verdad no es necesario, ¡cada vez valoro más la privacidad!".