Carla Barber revela por qué ha llamado Bosco a su segundo hijo tras sorprender cambiándole el nombre al nacer

Este Viernes Santo, Carla Barber se convirtió en madre por segunda vez. La doctora de medicina estética conoció a su segundo hijo antes de lo previsto, ya que el pequeño se adelantó unas semanas, algo que ella se llevaba intuyendo unos días, como explicó mediante sus redes sociales.

Al igual que ocurrió con su primer hijo, Bastian, en este segundo parto también le han practicado una cesárea de la cual se ha recuperado bastante rápido, ya que al día siguiente del parto les dieron el alta y ambos se encuentran ya en casa. Para este segundo niño Carla y su expareja Joseph habían elegido el nombre de Romeo, pero la doctora sorprendió cambiando el nombre del bebé en último momento, ya que en cuanto lo vio supo que no podía ponerle el nombre que habían elegido, sino que se llamaría Bosco Barber Rodríguez.

Carla Barber anuncia que su segundo hijo se llama Bosco | Instagram (dr.carlabarber)

Aprovechando que se encuentra en casa, la que fuera Miss España ha realizado un 'Preguntas y Respuestas' en su perfil de Instagram sobre este segundo parto y una de las cuestiones que ha recibido ha sido en relación a la decisión de cambiar el nombre en el último momento.

"¿Por qué el nombre de Bosco a última hora y por qué primero tu apellido?", escribía un seguidor, a lo que Carla ha respondido: "Mi apellido lo pusimos ya con Bastian. Era algo que me hacía ilusión y no quería que el apellido de mi abuelo paterno se perdiera conmigo. Bosco fue el primer nombre que quise ponerle a mi segundo hijo cuando me enteré que estaba embarazada", ha aclarado.

Carla Barber explica porque ha cambiado el nombre de su hijo | Instagram

Otra de las grandes dudas que tenían los seguidores de Carla estaba relacionada con Joseph, expareja de la doctora y padre de sus dos hijos. Hace unas semanas, la modelo confirmó que su relación con el padre de sus hijos había terminado a pocos meses de convertirse en padres, porque él no era quien ella pensaba, pero explicó que por el bienestar de sus hijos mantendrían buena relación.

Ahora, a muchos usuarios les ha surgido la duda de si Joseph ya conoce al pequeño Bosco: "¿El papá de Bosco vendrá a conocerlo?", le han preguntado a Carla, a lo que ella ha respondido que "le conoció el mismo día que nació".