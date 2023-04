Carla Barber sorprende anunciando que ha decidido cambiarle el nombre a su segundo hijo: "No podía ser Romeo"

Hace un mes, Carla Barber confirmó a través de su perfil de Instagram que tras dos años como pareja había terminado su relación con Joseph, el padre de sus dos hijos, una noticia que no fue nada fácil de compartir para la doctora de medicina estética.

Días después de anunciar esta separación, la influencer concedió una entrevista en exclusiva a la revista ¡Hola! en la que se abrió al completo y explicó que el motivo principal que la empujó a tomar la decisión fue: "No es quién yo pensaba", confirmó la modelo.

Este finde de semana pasado, Carla dio la bienvenida a su segundo hijo, que llegó al mundo antes de lo previsto. Mediante su perfil de Instagram, la modelo confirmó que tanto ella como el pequeño se encontraban perfectamente y que ella presentía que su bebé iba a llegar antes de tiempo.

Ahora, días después del nacimiento y tras unos días de descanso y disfrute con sus dos hijos, la doctora ha compartido en sus redes sociales un mensaje en el que ha querido explicar un poco el por qué de su 'desaparición' en redes: "Hoy he estado de desconexión absoluta. Tengo el cuerpo cansado y la mente agotada. Llevaba semanas sintiendo que mi bebé vendría antes de tiempo y no me equivoqué. Estos últimos meses han sido de muchos cambios, adaptación a nuevas situaciones y preocupaciones que he intentado llevar siempre con actitud positiva y la mejor de las sonrisas", y es que la ruptura con el padre de sus hijos no ha sido fácil, y la misma doctora explicó en la citada entrevista que le había costado bastante tiempo aceptar lo que había sucedido.

Explicación de la desconexión de Carla Barber | Instagram

Antes del nacimiento del pequeño, Carla y Joseph ya habían elegido el nombre que tendría, el bebé se llamaría Romeo. Sin embargo, "nada más escucharle y verle supe que su nombre no podía ser Romeo, cómo habíamos pensado ponerle", ha confesado la joven.

Carla Barber cambia el nombre a su hijo | Instagram

Ahora, Carla Barber ha vuelto a hacer uso de sus redes y ha anunciado que el pequeño de la familia se llama Bosco.