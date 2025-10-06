Cayetano Martínez de Irujo repite traje en su boda con Bárbara Mirjan: cuál es el motivo y la historia

Los focos de la prensa del corazón se han centrado este fin de semana en Sevilla, donde se ha celebrado la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Entre los familiares cabe destacar una presencia y una ausencia. Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo ha asistido tras haber firmado la paz con su hermano, mientras que Jacobo Fitz-James Stuart ha sido el único de los cinco hermanos que no ha ido.

Unos 300 invitados han llenado la Iglesia del Cristo de los Gitanos de la capital andaluza, entre los cuales hemos podido ver a Bertín Osborne, Carmen Lomana, Susanna Griso, Jaime Martínez-Bordiú y Alfonso Diez.

Como normalmente sucede en las bodas, muchos se han fijado en el vestido de la novia, diseñado por la firma Navascués, de inspiración clásica, confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables y velo en tul.

Sin embargo, en este caso, el que también ha acaparado las miradas de los asistentes ha sido el traje del novio. Cayetano Martínez de Irujo ha seguido la tradición y ha llevado el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, un traje que guarda una larga historia.

Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina | Gtres

Así es el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Se trata de un uniforme que se usa solo para actos de gala y ceremonias solemnes como, por ejemplo, bodas de la nobleza, recepciones reales, actos en palacio y besamanos.

Está inspirado en el traje militar ceremonial histórico y está formado por una casaca roja con galones y trenzas plateadas en la parte delantera, así como caponas y cordones ornamentales. El pantalón es de color azul marino con una franja lateral plateada y como complementos lleva un sombrero de punta con galón y plumero blanco, una espada de ceñir, guantes blancos y las condecoraciones correspondientes.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

¿Qué es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla?

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla es una institución creada en 1670 formada por miembros de la nobleza. Quienes formaban parte eran jóvenes a quienes entrenaban en el uso de las armas y en la equitación. Hay que tener en cuenta que, en esa época, saber montar a caballo era esencial para la defensa y la vida militar.

Con el paso de los años ha perdido el carácter militar y se ha convertido en una entidad con carácter aristócrata y un papel muy importante en la vida social, religiosa y cultural de Sevilla. Entre sus objetivos están mantener tradiciones ecuestres, promover actividades culturales, educativas y benéficas, y conservar su patrimonio histórico, como la plaza de toros de la Maestranza.

No es la primera vez que Cayetano Martínez de Irujo lleva este uniforme

El conde de Salvatierra ya ha lucido anteriormente este uniforme de gala en otros momentos importantes para él y su familia. Lo llevó cuando se casó con Genoveva Casanova, una boda que está a punto de cumplir 20 años, ya que se celebró el 15 de octubre de 2005.

Y unos años antes, en 1998, Cayetano eligió este traje para ser el padrino de su hermana Eugenia cuando dio el Sí, quiero a Fran Rivera.