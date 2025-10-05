Jaime Martínez-Bordiú aclara por qué su mujer no fue a la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Va pisando huevos"

Jaime Martínez-Bordiú fue uno de los invitados este sábado al enlace matrimonial entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pero llamó la atención que acudiese a la ceremonia religiosa en solitario, sin la presencia de su mujer.

Tras la boda, Jaime no dudó en atender a la prensa y explicó el motivo por el que Marta Fernández no había podido acompañarle. Con total naturalidad y entre risas, el empresario aseguraba que "no ha llegado a tiempo, viene conduciendo desde Marbella y va pisando huevos... Con lo cual viene al convite".

Jaime Martínez-Bordiú, invitado a la boda de Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Y así fue. Por la noche, después de disfrutar del convite en la Finca Las Arroyuelas, Martínez-Bordiú se dejaba ver saliendo con su propio vehículo y acompañado por su mujer y otra persona.

Jaime Martínez-Bordiú y su mujer Marta Fernández tras la fiesta por la boda de Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Eso sí, sin querer desvelar cómo se lo habían pasado en la celebración, se limitó a saludar a la prensa y levantar el dedo pulgar en señal de que todo había ido bien, aunque cuando salió de la Iglesia del Cristo de los Gitanos sí que confesó que la ceremonia había sido "preciosa y muy bonita".