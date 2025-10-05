El cariñoso gesto de Eugenia Martínez de Irujo con Curro Romero y su petición a Carmen Tello

La boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha dejado numerosas imágenes muy significativas, como a Carmen Lomana junto a su pareja en su primer evento juntos o el abrazo entre el novio y el duque de Alba.

Junto a ellos, otro de los protagonistas fue Curro Romero, que acudió junto a su mujer, Carmen Tello. Ambos no se han querido perder este día tan especial en la Familia Alba y su presencia fue una sorpresa ya que Curro recibió el alta hospitalaria hace tan solo unos días después de sufrir una neumonía.

Curro Romero y Carmen Tello en la boda de Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Debido a la estrecha amistad que tenía la Duquesa de Alba con Carmen, el matrimonio no se ha querido perder la boda de su hijo pequeño con Bárbara. Han hecho su aparición en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, entrando por una de las puertas laterales con el fin de evitar las cámaras.

Sin embargo, en las inmediaciones a la iglesia se ha producido un encuentro de lo más emotivo entre Eugenia Martínez de Irujo y Curro, al que ha saludado afectuosamente con un beso y un abrazo y con el que ha querido hacerse una fotografía para el recuerdo.

Curro Romero y Eugenia Martínez de Irujo | Europa Press

Además, Eugenia, acompañada por Narcís Rebollo, se mostró muy cariñosa con Carmen, a la que se le pudo oír: "Hija, llámanos un día aunque sea para comer".

Carmen Tello fue una de las mejores amigas de la Duquesa de Alba y ese cariño que mantenía con ella se ha visto reflejado en la estupenda relación que tienen con su hija Eugenia.