El vestido de Bárbara Mirjan en su boda con Cayetano Martínez de Irujo: un look con homenaje a la Casa de Alba

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más esperados del año. La pareja ha contraído matrimonio este sábado 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, en una ceremonia elegante y plagada de rostros conocidos a la que seguirá de una celebración en la finca de Las Arroyuelas.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras casarse | Gtres

El desfile de famosos ha sido incesante, pero Bárbara Mirjan se ha convertido en el centro de todas las miradas cuando ha llegado en un carruaje de caballos junto a su padre, Bachar Mirjan, para darse el Sí, quiero con el hijo de la duquesa de Alba.

Bárbara Mirjan y su padre | Gtres

La novia ha lucido un vestido diseñado exclusivamente para ella por la firma Navascués, de inspiración clásica pero con un aire contemporáneo, confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables que le permitirá no tener que cambiar de estilismo a lo largo del día y velo en tul.

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral artesanal en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

El vestido de novia de Bárbara Mirjan | Cordon Press

Además, el vestido no solo ha deslumbrado por su elegancia, sino también por su carga simbólica. Entre los bordados, se incluyó motivos inspirados en las flores del mantón de Manila, como guiño a la tradición sevillana. Además, uno de los bordados rendía homenaje a la Casa de Alba, inspirado en la saya que viste la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos durante la Madrugá del Viernes Santo.

El vestido de novia de Bárbara Mirjan | Gtres

En cuanto a los complementos, la novia optó por zapatos a medida de Isabel Abdo, una pulsera convertida en diadema de la joyería Grassy y unos pendientes de estilo art déco, regalo de Cayetano.

Radiante, serena y visiblemente emocionada, Bárbara Mirjan se convirtió en una novia que ha combinado a la perfección elegancia y modernidad con un look que quedará grabado como uno de los más elegantes del año.