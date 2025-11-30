Cómo transformar una tote bag en un cojín sin saber coser

Las tote bags se han convertido en un básico del día a día: cómodas, resistentes y de gran capacidad. Pero, la fiebre de las bolsas de tela ha dado lugar a la acumulación: quien más quien menos tiene unas cuantas bolsas sin usar y sin saber qué hacer. Si es tu caso, y además amas la decoración tanto como nosotras, te traemos una de las manualidades más fácil que vas a encontrar para darle una segunda vida a esas tote bag sin usar.

La idea ha tomado fuerza gracias a un vídeo compartido por Jordi Cruz Pérez, el mítico presentador del programa de manualidades Art Attack que en los años 90 causó furor entre los más pequeños. Su propuesta es tan simple como efectiva y ha despertado el interés de más de 37.000 usuarios en busca de proyectos DIY rápidos, económicos y sostenibles.

Cojines de Navidad | iStock

Cómo transformar una tote bag en un cojín: paso a paso

El método es tan directo que cualquiera puede hacerlo, incluso si jamás ha usado una aguja. Además, la propia estructura de la bolsa facilita todo el proceso: está pensada para soportar peso, tiene asas resistentes y suele estar fabricada en tejidos gruesos que funcionan a la perfección como funda de cojín.

Estos son los pasos clave para un resultado perfecto:

Dar la vuelta a la tote bag, dejando las costuras en el exterior para que luego queden ocultas.

Cortar o descoser las asas de la bolsa.

Rellenar la bolsa con guata, espuma o incluso el relleno de un cojín viejo. Esta opción es ideal para quienes apuestan por la sostenibilidad.

Cerrar la apertura superior, ya sea con unas puntadas sencillas o con adhesivo textil si se quiere evitar coser. La recomendación más fácil es la segunda opción, siempre comprando el material en una mercería tradicional, cuyos productos son de gran calidad.

Volver a girar la bolsa del derecho, dejando las costuras ocultas y revelando una superficie lisa y uniforme.

El resultado es un cojín compacto, mullido y sorprendentemente vistoso que puede encajar en cualquier estilo decorativo.

Regalos originales para Navidad

Si algo ha conquistado al público es el espíritu reutilizable de la técnica. Convertir una tote bag en un cojín contribuye a reducir residuos, evita compras innecesarias y permite renovar la decoración del hogar sin gastar un euro.

Esta sencilla idea puede ser un regalo original para Navidad, a un coste realmente bajo. Piensa a qué amiga o familiar le puede gustar recibir una sorpresa de este estilo, que da una segunda vida a los objetos que ya no utilizamos.

Manualidad para hacer en familia

Si tienes hijos y buscas una manualidad fácil, la transformación de objetos es una gran opción. En este caso, lo mejor de este truco es su versatilidad. Funciona con tote bags lisas, estampadas, promocionales o incluso con esas que guardamos como recuerdo y no queremos tirar. Cada una puede convertirse en una pieza única que aporte personalidad a un sofá, un sillón o la cama de los peques.

Este tipo de proyectos recuerdan por qué las manualidades siguen siendo tan populares: aprovechar lo que tenemos, dar nueva vida a objetos olvidados y disfrutar del proceso sin necesidad de ser expertos.