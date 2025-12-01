Malos momentos para Cayetano Martínez de Irujo: obligado a posponer su luna de miel por problemas de salud

No están siendo momentos buenos para Cayetano Martínez de Irujo. Y es que a pesar de que el pasado 4 de noviembre, el jinete contraría matrimonio con Bárbara Mirjan, después de más de diez años juntos, y celebrar una maravillosa boda en Sevilla, donde estuvieron rodeados de todos sus familiares y amigos, el duque está pasando por un momento complicado de salud.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

Semanas antes de su boda, el jinete pasó por quirófano para realizarse una intervención de una hernia discal. Aunque era algo sencillo, semanas después comenzó a sentir muchos dolores de espalda, a consecuencia de una infección. Una información que ha contado en exclusiva a la revista ¡Hola!

Un problema de salud que hace días le obligaba a ausentarse de la tradicional misa que se celebra cada 20 de noviembre en homenaje a la fallecida duquesa de Alba, en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan una parte de los restos mortales, misma iglesia donde Cayetano y Bárbara contraían matrimonio semanas atrás.

Además, en la revista, el jinete cuenta que debido a este problema ha tenido que posponer su luna de miel con Bárbara, y asegura que todo esto le está afectando mucho mentalmente: "Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante... Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro".