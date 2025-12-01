Antena 3 Logo Antena 3
SEMANAS DESPUÉS DE SU BODA CON BÁRBARA MIRJAN

Malos momentos para Cayetano Martínez de Irujo: obligado a posponer su luna de miel por problemas de salud

A pesar de la gran felicidad que vivió hace semanas al contraer matrimonio con Bárbara Mirjan, no están siendo momentos fáciles para Cayetano Martínez de Irujo. El jinete se ha visto obligado a posponer su luna de miel tras sufrir una infección después de pasar por quirófano para operarse de una hernia discal.

Cayetano Martínez de Irujo, en la hípica en Madrid

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Marta Picazo
Publicado:

No están siendo momentos buenos para Cayetano Martínez de Irujo. Y es que a pesar de que el pasado 4 de noviembre, el jinete contraría matrimonio con Bárbara Mirjan, después de más de diez años juntos, y celebrar una maravillosa boda en Sevilla, donde estuvieron rodeados de todos sus familiares y amigos, el duque está pasando por un momento complicado de salud.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla
Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

Semanas antes de su boda, el jinete pasó por quirófano para realizarse una intervención de una hernia discal. Aunque era algo sencillo, semanas después comenzó a sentir muchos dolores de espalda, a consecuencia de una infección. Una información que ha contado en exclusiva a la revista ¡Hola!

Un problema de salud que hace días le obligaba a ausentarse de la tradicional misa que se celebra cada 20 de noviembre en homenaje a la fallecida duquesa de Alba, en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan una parte de los restos mortales, misma iglesia donde Cayetano y Bárbara contraían matrimonio semanas atrás.

Además, en la revista, el jinete cuenta que debido a este problema ha tenido que posponer su luna de miel con Bárbara, y asegura que todo esto le está afectando mucho mentalmente: "Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante... Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro".

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

