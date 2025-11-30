Máscaras de pestañas con purpurina, la tendencia para estas fiestas navideñas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, empiezan los preparativos. Y no solo hablamos de planear recetas originales y deliciosas, sino que también toca pensar en cómo nos vestiremos y maquillaremos para estas fechas tan especiales.

Mientras que encontrar outfits festivos suele ser más sencillo, dar con un maquillaje navideño que sea elegante sin resultar excesivo puede convertirse en un auténtico reto.

Por eso, en este artículo te presentamos la tendencia estrella de estas fiestas: la máscara de pestañas con purpurina. Una propuesta luminosa y sutil que permite añadir un toque distinto al look sin sobrecargarlo.

Mujer usando máscara de pestañas | Freepik

Más sobre el producto

El secreto de esta máscara de pestañas está en su polvo de diamante, que ofrece un brillo delicado y natural. Cada pestaña se viste de destellos dorados y plateados que capturan la luz desde distintos ángulos, creando un efecto multidimensional que aporta profundidad a la mirada.

No se trata de un brillo exagerado. Es sutil y elegante, lo suficiente para destacar sin recargar el maquillaje. Además, la fórmula define y alarga las pestañas, combinando un acabado espectacular con un look que sigue siendo sofisticado y fácil de llevar, perfecto para cualquier ocasión navideña.

Mujer aplicándose máscara de pestañas | Freepik

Algunas opciones

Estas son algunas de las opciones disponibles en el mercado para que te puedas hacer con ellas antes de las fiestas navideñas:

Máscara de pestañas Lash Sensational Sky High tono Space Diamond de Maybelline. Una opción disponible en Amazon por menos de 10 euros que, además de purpurina, ofrece una longitud y volumen sin límites. Cuenta con una fórmula infusionada con extracto de bambú y un dosificador que permite coger la cantidad exacta de producto.

Lash Sensational Sky High tono Space Diamond de Maybelline | Amazon

Máscara de pestañas Silver Glitter Top Coat de Revolution, a la venta en su propia web por 7 euros. Este producto lo puedes usar para crear un efecto sutil y luminoso o para aplicarlo sobre tu máscara favorita para un efecto más voluminoso. Este top coat también lo puedes usar para el cabello, para llevar tu look de fiesta a otro nivel.

Silver Glitter Top Coat | Revolution

Máscara de pestañas Mineral Wear Diamond de Physicians Formula. La puedes encontrar en Amazon por menos de 6 euros. Es una opción diseñada para acondicionar y aportar un aspecto natural y pulido a las pestañas. También se puede usar para fijar las cejas.

Mineral Wear Diamond de Physicians Formula | Amazon

Máscara de pestañas Top Coat Brillante de Rabanne disponible en Sephora. Un producto que, además de aportar brillo, volumen y lujo, usa una fórmula de maquillaje vegana innovadora con un 91% de los ingredientes de origen natural, proporcionando un total de 12 horas de duración.

Top Coat Brillante de Rabanne | Sephora

Cómo se aplica

Para conseguir un efecto sutil, aplica la máscara solo en las puntas de las pestañas, aportando un ligero brillo que ilumine la mirada. Si buscas un look más festivo y llamativo, extiéndela desde la raíz hasta las puntas para un acabado más brillante y glamuroso.

La aplicación es muy sencilla: pasa el cepillo por la base de la línea de las pestañas y ve subiendo suavemente hasta las puntas. Es perfecta para la temporada de fiestas, ya que permite lograr un resultado luminoso y sofisticado sin complicaciones.