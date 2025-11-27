8 años del compromiso del príncipe Harry y Meghan Markle: así se lo tomó la familia real británica

Hoy hace 8 años desde que Harry y Meghan, los duques de Sussex, anunciaron de forma oficial su compromiso. Una historia de amor que, pese a su dulce inicio en la Casa Real de Inglaterra, con el paso de los años se ha ido desvelando la frialdad que hubo detrás.

El comunicado oficial realizado por el actual rey Carlos III, que por entonces aún era príncipe, anunciaba lo siguiente: "Su Alteza Real el Príncipe de Gales está encantado de anunciar el compromiso del príncipe Harry con la señorita Meghan Markle. La boda tendrá lugar en la primavera de 2018. Más detalles sobre el día de la boda se darán a conocer en su debido momento".

Con estas breves palabras, Carlos III confirmó el enlace entre su hijo menor y la actriz estadounidense. Una unión que, ocho años después, hemos podido saber que el entusiasmo, la alegría y la emoción con lo que se describió la noticia, realmente no existían.

Carlos III, William, Kate, Meghan y Harry, de izquierda a derecha | Gtres

Después del anuncio oficial

Unas cuantas horas después del anuncio oficial emitido por Carlos III, la pareja emitió una entrevista ante las cámaras de la BBC en el jardín en honor a Diana de Gales del Palacio de Kensington.

Harry y Meghan durante el anuncio oficial de compromiso en 2017 | Gtres

Esa fue la primera aparición pública oficial de Harry junto a Meghan, un instante lleno de complicidad que demostró, con una historia de amor pura y ejemplar, que la monarquía británica estaba destinada a modernizarse.

La reacción de Guillermo

Harry, en la entrevista para la BBC, aseguró que su hermano Guillermo y su cuñada Kate estaban "muy felices" tras la noticia del enlace, además de que habían recibido a su prometida con los brazos abiertos y mucho afecto.

Sin embargo, han pasado muchos años desde aquel entonces, y, el actual duque de Sussex, en sus memorias En la sombra publicadas en 2023, declara sobre lo que realmente le dijo Guillermo: "Me dijo que todo había ido muy deprisa. Que era demasiado pronto".

William, Kate, Meghan y Harry, de izquierda a derecha, durante las Navidades de 2017 | Gtres

Pero todo remonta a antes del compromiso: "De hecho, me desanimó bastante incluso a la hora de salir con Meg. Un día, cuando estábamos sentados en su jardín, predijo un montón de dificultades que me esperaban si salía con una actriz estadounidense, una expresión que, dicha por él, siempre sonaba a condena por delito grave", explica.

La verdad de Carlos III

La reacción de su padre, el actual rey Carlos III de Inglaterra, también aparece en las memorias de Harry. Un discurso que se aleja un poco del comunicado oficial que hizo, lleno de emoción, alegría y entusiasmo.

Según el duque de Sussex, su padre mencionó dificultades económicas para asumir el coste de una tercera rama familiar. Aunque Carlos recibía los ingresos del próspero ducado de Cornualles, debía hacerse cargo de los gastos de su propia residencia, así como de la de Guillermo y Kate, y también de la de Harry y su futura esposa.

Carlos III acompañando a Meghan al altar, dónde la espera Harry | Gtres

Y es que Harry comparte su teoría sin tapujos: él interpreta que su padre temía que alguien nuevo eclipsara a la monarquía y a Camila, y eso es lo que iba a suceder con la noticia de compromiso entre Harry y Meghan.

Qué dijo Isabel II

Para los seis primeros descendientes de la línea sucesoria la ley exige que es de primordial importancia recibir el permiso de la reina, en este caso de Isabel II, su abuela.

Harry, una vez más en sus memorias, replica a la perfección la conversación que tuvieron: "Abuela, ya sabes que quiero mucho a Meg, y he decidido que me gustaría pedirle matrimonio. Me han dicho que tengo que obtener tu autorización antes de pedirle la mano", empezó él mismo el diálogo.

A lo que la reina respondió: "¿Tienes que hacerlo?". Harry le explicó que "eso es lo que me ha dicho tu personal y también el mío. Que debo pedirte autorización". Fue un momento que el actual duque de Sussex recuerda con tensión, en el que estaba paralizado, sin parar de mirarla fijamente para tratar de adivinar su expresión.

Isabel II conociendo a su bisnieto Archie Harrison Mountbatten Windsor. También en la foto Doria Ragland, madre de Meghan, y el príncipe Edward, duque de Edimburgo | Gtres

La conversación acabó con un "bueno, pues supongo que tendré que decirte que sí" por parte de la reina. Un final feliz para Harry, quien deseó abrazar a su abuela pero que, por solemnidad institucional, no lo hizo.

Así pues, con esta aprobación, no hizo falta nada más. La boda entre Harry y Meghan se celebró el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

