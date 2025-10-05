Carmen Lomana cuenta los detalles de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Estaba muy emocionado, llorando"

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han protagonizado la boda del año en España y tras su celebración en la finca de Las Arroyuelas empezamos a conocer los detalles de su enlace y posterior fiesta.

Numerosos invitados se trasladaron al convite donde se festejó hasta la madrugada la unión matrimonial del hijo de la duquesa de Alba. Uno de los rostros conocidos que asistieron fue Carmen Lomana, que fue una de las encargadas de desvelar detalles del evento a la prensa.

Carme Lomana, invitada a la boda de Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Siempre amable con los medios, la socialité abandonó la fiesta y comentó las lágrimas de Cayetano: "Estaba muy emocionado, llorando, con lo que es Cayetano, serio. Ha sido una boda preciosa, llena de sentimiento, de amor y de diversión. Lo hemos pasado muy bien".

"Ha sido la típica boda que te encanta. Que dices: 'Así me gustaría que fuera mi boda'. Ideal", ha compartido Carmen. Además, revelaba que los novios bailaron "muchísimo y muy bien": "Han bailado ellos y luego con los hijos también. Él con su hija y Bárbara con el hijo de Cayetano. Ha sido precioso".

Carmen Lomana tras la celebración de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

En cuanto a si Bárbara se cambió de vestido tras el enlace, Carmen confirmó que no: "Se ha quitado un poco cosas que... Bueno, yo no sé si se cambiará ahora, pero no creo. Yo creo que un vestido de novia es para lucirlo. Para venir de casa vestida de novia y volver igual".

Antes de ello, Carmen llamó la atención por acudir a la boda junto a su pareja, Antonio Gutiérrez, por primera vez ante las cámaras haciendo oficial así lo que era ya un secreto a voces.

Carmen Lomana y Antonio Gutiérrez, invitados a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

Lomana disfrutó tanto de la ceremonia religiosa y del convite y bromeó con los medios que le habían entrado ganas de pasar por el altar con Antonio: "Pues sí, a mí se me acaban de declarar", aunque se contradecía: "Yo no. A mí ya se me ha pasado el arroz para casarme".