Gemma Pinto responde si habrá boda con Marc Márquez en 2026: "Es el hombre y el amor de mi vida"

Convertida en el mejor apoyo de Marc Márquez para ganar su séptimo campeonato del Mundo de MotoGP tras el rosario de lesiones que ha sufrido en los últimos años, Gemma Pinto ha reaparecido en la gala de los Premios Elle X Hope.

Deslumbrante con un vestido negro cuajado de brillos, la influencer ha hecho balance del gran momento que atraviesa junto al motociclista y, a corazón abierto, ha respondido a la pregunta más esperada: ¿Habrá boda en 2026?

Gemma Pinto y Marc Márquez | Gtres

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Gemma revela que este año han decidido "estar en casa, porque mi pareja tuvo una lesión, entonces hay que priorizar en estos casos. Y nada, mucha familia, mucho amor en casa, tranquilos, con mi sobrino también. Es tiempo de estar en familia, la verdad es que lo necesito muchísimo, porque al final de año también yo creo que llegamos todos un poco también sobresaturados".

"Marc está muy bien, se está recuperando y cada vez mejor, es muy buen enfermo, siempre tiene la sonrisa en la boca, así que agradece muchísimo, sí", ha contado a Europa Press, sincerándose sobre la etapa tan dulce que está viviendo al lado del catalán. "Estamos en un momento también muy bonito, muy tranquilo, de disfrutarnos los dos y apoyarnos también el uno al otro. y yo creo que con eso no puedo pedir más".

Gemma Pinto | Gtres

Ante la pregunta sobre una posible boda el año que viene, Gemma ha confesad que "yo a eso no te puedo responder, pero obviamente que sí, es el hombre y el amor de mi vida".

"La respuesta yo creo que la sabéis", ha añadido ente risas, asegurando que en su caso formalizar su relación dándose el 'sí quiero' no sería importante a la hora de formar su familia con Marc. "Lo importante es lo que él y yo... Exacto, y luego ya vendrá lo que tenga que venir".

El secreto de la estabilidad y la felicidad que han logrado pese a sus apretadas agendas profesionales es, como asegura, "tener una relación muy sana. Confianza, respetar el trabajo el uno del otro, él sabe perfectamente mi trabajo, mi estilo de vida en ese sentido y yo también respeto totalmente el suyo".

"Yo puedo adaptar mi trabajo perfectamente y viajar con él, es una suerte poder acompañarle. Y aunque no sea en apariciones, él detrás hace un muy buen trabajo conmigo en el sentido de apoyarme, de decirme, de darme ánimos, porque a veces pues cuesta estar delante de cámaras y poner buena cara, pero él me da siempre esos ánimos de: 'Oye, eres la más guapa y no te preocupes, todo va a ir bien'", ha desvelado emocionada.

Además, se ha sincerado sobre cómo se lleva ser pareja de una persona que se juega constantemente la vida con su profesión: "No tienes que pensarlo mucho, tienes que disfrutar, vivir el momento, porque la vida son dos días y apoyarle al máximo y eso dejarlo. Pensamientos negativos nunca".

De ahí que como revela, nunca le ha pedido que se retire del motociclismo porque "es su pasión, es su vida, es lo que le hace súper feliz. Entonces cuando tenga que ser será".