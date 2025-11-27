MUY DISCRETO SIEMPRE
Rafael Medina, el hijo de Naty Abascal, prefiere no revelar detalles de la reciente boda de su hermano Luis: "Es su vida"
Rafael Medina, hijo de Naty Abascal, ha reaparecido públicamente este miércoles en Madrid durante la apertura de un restaurante. Muy discreto y educado, ha dedicado unos minutos a los medios, aunque ha preferido no pronunciarse sobre la reciente boda de su hermano Luis y Clara Caruana.
La pasada semana Luis Medina volvía a acaparar los titulares, pero en esta ocasión por una feliz noticia: el hijo de Naty Abascal ha contraído matrimonio con su novia, Clara Caruana, después de tres años de relación.
La pareja se casaba el pasado 14 de noviembre, según publicaba ¡Hola!, en una boda muy íntima y discreta rodeados únicamente por familiares y amigos.
Una boda de la que su madre, Naty Abascal, no ha querido hablar públicamente y es que incluso ha huido literalmente de la prensa cuando los reporteros le han preguntado por el enlace de su hijo y la nieta del barón de San Petrillo.
Al que también han preguntado por este enlace ha sido a Rafael Medina, el hermano de Luis, que este miércoles coincidía con la prensa en la inauguración de un nuevo restaurante en Madrid.
Muy discreto, el hijo de Naty Abascal se ha mostrado muy educado con la prensa pero no ha revelado ningún detalle sobre la reciente boda de su hermano: "Eso pregúntaselo a ellos, es su discreción y es su vida", aunque asegura que están "contentos".
Sobre lo que también ha hablado pero siempre manteniéndose al margen de cualquier polémica ha sido sobre las memorias del rey Juan Carlos, las que asegura está leyendo: "Acabo de empezar, ya te diré...".
