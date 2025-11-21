El problema de salud de Cayetano Martínez de Irujo que le ha obligado a cancelar el homenaje a la duquesa de Alba

Han pasado 11 años desde la muerte de la duquesa de Alba a los 88 años en el Palacio de las Dueñas, en Sevilla, rodeada de su marido, sus seis hijos y seres queridos.

Desde entonces, cada 20 de noviembre se la recuerda a través de una misa funeral en su memoria en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan una parte de los restos mortales, organizada por su hijo, Cayetano Martínez de Irujo.

Sin embargo, el aniversario de este año ha tenido que ser diferente. El homenaje previsto en honor a la icónica aristócrata se ha cancelado a última hora debido a un grave problema de salud de Cayetano.

Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

En vez de el tributo habitual al que suelen asistir Alfonso Díez, íntimos amigos como Curro Romero y Carmen Tello, y algunos de sus hijos y nietos, la familia Alba se ha reunido en el Palacio de Liria de Madrid para recordarla con un concierto privado al que acudieron, entre otros, su viudo, el hijo del actual duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart, o Xandra Falcó.

Ha sido la periodista Beatriz Cortázar la que ha revelado en Informalia la importante razón por la que el jinete se ha visto obligado a suspender la misa homenaje a su madre.

Tras su boda con Bárbara Mirjan el pasado 4 de octubre, Cayetano ha vivido "las dos peores semanas" de su vida a causa de una intervención en la espalda de la que no se ha recuperado cómo pensaba. Al parecer, sufrió una infección que le ha provocado fuertes dolores, llegando incluso a pensar en "tirar la toalla".

Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Una dolencia de la que se recupera poco a poco y por la que está obligado a guardar reposo, aunque su intención hasta el último momento ha sido intentar que su estado le permitiese estar al frente de la misa.

Pese al contratiempo, Cayetano sigue volcado en la organización de un homenaje histórico a su madre con motivo del centenario de su nacimiento el próximo 28 de marzo de 2026. Una serie de actos, exposiciones, y homenajes en los que participarán personalidades como Felipe González, y en los que el jinete espera contar con la presencia de todos sus hermanos.