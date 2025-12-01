La desgarradora carta de Laura Matamoros a su amiga que acaba de fallecer: "Mi alma está rota"

Laura Matamoros ha vivido uno de los momentos más dolorosos de su vida. La hija de Kiko Matamoros ha compartido en Instagram una carta dirigida a una de sus amigas más cercanas, que ha fallecido después de una larga y complicada enfermedad. Un último adiós íntimo y cargado de recuerdos que ha querido hacer público a través de un carrusel de fotografías juntas y varios mensajes.

En su carta, Laura reconoce que cerrar esta etapa ha sido especialmente duro y que Londres —la ciudad donde compartieron parte de su amistad— nunca llegó a ser "suya", aunque siempre la relacionará con ella. "Desde 2011 juntas y la puñetera juber que tantos dolores de cabeza y risas nos dio en Londres, nos ha acompañado", recuerda, agradeciendo poder haberse cuidado mutuamente durante tantos años. "Doy gracias infinitas por habernos elegido y por ser amigas ETERNAMENTE".

A ese mensaje le siguen otros aún más personales, compartidos en sus historias de Instagram. Con una foto de ambas, Laura expresa sin filtros el dolor de la pérdida, pero también la gratitud por todo lo vivido: "Mi amor, ya en paz. Qué dolor tan grande, pero qué alegría haber vivido tanto contigo. Sevilla nos unió y Londres nos hizo mejor. Mi alma está rota". La influencer reconoce lo injusta que ha sido la enfermedad y promete que volverán a encontrarse: "Nos vamos a encontrar y volver a reír, bailar y contar todos los chismorreos de la vida. Tus ojos siguen brillando desde dónde estés".

Story Laura Matamoros | Instagram

15 años de lucha contra el cáncer

Para dar más contexto sobre la batalla de su amiga, Laura también ha publicado parte de un texto que había escrito en las notas de su móvil. En él revela que su amiga llevaba "más de 15 años luchando contra todo pronóstico", con idas y venidas constantes, y cómo ella misma tuvo dificultades para enfrentar la situación: "Intentar evadir el problema fue mi actitud durante un tiempo".

"Hoy, estoy cogiendo un vuelo para volver a la ciudad que nos hizo volar, y que me negaba a volver de esta manera. Y sigo negándome a pensar en que la vida es maravillosa. En este caso, la vida es una mierda. Lo que nos da, nos lo quita. Y esto no es ley de vida. No estoy preparada para verte así, pero no me puedo permitir no estar aunque sea en la puerta para decirte que al final volaremos juntas y que sea cuando sea, volveremos a brillar", sigue su desgarradora carta. Sus palabras también describen lo duro que ha sido cada vez que el cáncer volvía a reaparecer "con otro nombre o por otra parte de tu cuerpo".

Orgullosa de su amiga, la influencer destaca la fuerza con la que afrontaba cada una de estas recaídas: "La vida nos enseña, pero esta lucha constante me deja sorprendida por la fuerza que tienes. Por levantarte y no querer caer. Esquivando lo más grande, para eso te han dado un don, querida".

"Y con esas ganas de seguir viviendo, aun estando minada por dentro, y con esa sonrisa y esas conversaciones que hemos tenido, me voy feliz, feliz de verte, de estar y de llevarme la satisfacción de haber llegado a tiempo", finaliza.