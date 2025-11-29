Fabiola Martínez, sobre la relación de Bertín y Gabriela tras el reportaje con su hijo: "No veo ninguna incoherencia"

Fabiola Martínez se ha dejado ver ante las cámaras este viernes en el mercadillo que apoya la labor de la Fundación Kike Osborne y allí ha dado su opinión sobre el momento que viven Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

Fabiola Martínez en un evento de la fundación Kike Osborne | Gtrea

La relación de ambos parecía que mejoraba durante el pasado verano tras confirmarse que el cantante ya había conocido a su hijo en común y tras protagonizar ambos un polémico reportaje con el pequeño.

Sin embargo, en los últimos días se ha desvelado que esta paz, con acuerdo por la manutención de su hijo incluido, no era tal y, según la empresaria paraguaya, Bertín no le ha pagado lo que debería por lo que estaría pensando en demandarle.

Bertín Osborne en un evento | Gtres

Sobre este hecho, la ex del presentador, Fabiola Martínez, ha sido tajante al ser preguntada por la prensa, dejando claro que "no veo ninguna incoherencia" entre el posado que hizo el artista con su hijo en la revista ¡HOLA! con el distanciamiento que tiene ahora con Gabriela.

Tanto es así que ha aclarado que "no posaron juntos" y que "los matices son importantes" porque "cuando se tergiversa esa perspectiva porque cada uno lo ve de una manera diferente tú te llevas otro mensaje". Además, ha señalado que lo importante sería saber "cómo surge ese reportaje, quién lo negocia y a qué pacto se lleva con esa revista".

Fabiola ha dejado claro que "mi opinión personal me la guardo para mí" y no lo va a hacer pública "porque puede perjudicar a mis hijos, a las hijas de Bertín que las adoro y por último, al propio Bertín".

Bertín Osborne y Fabiola Martínez posando para la prensa | Gtres

Fabiola Martínez, dispuesta a enamorarse de nuevo

Por otro lado, empresaria ha sorprendido a todos reconociendo que se abre de nuevo al amor y confesando que "me quiero enamorar" porque "quiero sentirme querida". Eso sí, ha aclarado que "desde que me separé no he pasado hambre, he estado bien, entraba y salía, pero eso no es todo".

Fabiola siente que ha llegado un momento en el que "te calmas, que ya he vivido mi vuelta al mercado y ahora quiero ese compañero al que le puedas contar" aunque muchas veces piensa "'qué novia de mierda voy a ser si no tengo tiempo'".

Sin embargo, también ha explicado que desde su separación con Bertín Osborne "he evolucionado mucho y ahora soy mucho más exigente". En ese sentido, sabe que "a nivel intelectual necesito mucho" y tiene claro que "mi línea roja es que me tiene que sumar, no restar... Necesito admirar, respetar, que lo da la personalidad".