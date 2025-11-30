HABLA EN EL HOMENAJE A CURRO ROMERO
Juan Ortega asegura que tiene el corazón "en orden" dos años después de dar plantón a su novia en el altar
El torero Juan Ortega ha reaparecido en el homenaje a Curro Romero cuando están a punto de cumplirse dos años de su polémica no boda con Carmen Otte, a quien dejó plantara horas antes de casarse.
Publicidad
El 3 de diciembre de 2023, Juan Ortega y Carmen Otte debían haber tenido uno de sus días más felices, pero a pocas horas de su boda em Jerez de la Frontera, el torero dio plantón a su prometida en el altar.
Según se informó en aquel momento, el diestro rompió con ella a través de una llamada telefónica cuando ella estaba ya vistiéndose para ir a la iglesia.
Una noticia que fue muy comentada por la prensa del corazón y de la cual se apuntó que Ortega tenía dudas desde días antes de la boda. Incluso, se llegó a especular con el padre de la novia como posible culpable de este plantón.
Dos años después de aquello, y tras rumores de reconciliación, el torero ha reaparecido en el homenaje a Curro Romero en la localidad sevillana de Camas.
Discreto, Ortega habló con la prensa y alabó a Curro, calificándole de "referente, es un maestro y ha marcado un camino a seguir para todo el que sueña con ser torero".
Además, tras ser visto el año pasado con una mujer que sería su nueva pareja, el torero ha asegurado tener el corazón "bien, todo en orden".
Más Celebrities
Aún no se sabe si con la mujer con la que fue visto y fotografiado por la revista Semana, pero, según Juan Ortega, está tranquilo sentimentalmente.
Publicidad