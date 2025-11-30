Juan Ortega asegura que tiene el corazón "en orden" dos años después de dar plantón a su novia en el altar

El 3 de diciembre de 2023, Juan Ortega y Carmen Otte debían haber tenido uno de sus días más felices, pero a pocas horas de su boda em Jerez de la Frontera, el torero dio plantón a su prometida en el altar.

Según se informó en aquel momento, el diestro rompió con ella a través de una llamada telefónica cuando ella estaba ya vistiéndose para ir a la iglesia.

Una noticia que fue muy comentada por la prensa del corazón y de la cual se apuntó que Ortega tenía dudas desde días antes de la boda. Incluso, se llegó a especular con el padre de la novia como posible culpable de este plantón.

Juan Ortega en la plaza de toros de Valdemorillo | Gtres

Dos años después de aquello, y tras rumores de reconciliación, el torero ha reaparecido en el homenaje a Curro Romero en la localidad sevillana de Camas.

Discreto, Ortega habló con la prensa y alabó a Curro, calificándole de "referente, es un maestro y ha marcado un camino a seguir para todo el que sueña con ser torero".

Juan Ortega en el homenaje a Curro Romero | Gtres

Además, tras ser visto el año pasado con una mujer que sería su nueva pareja, el torero ha asegurado tener el corazón "bien, todo en orden".

Aún no se sabe si con la mujer con la que fue visto y fotografiado por la revista Semana, pero, según Juan Ortega, está tranquilo sentimentalmente.