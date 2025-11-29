Cortes de media melena que sientan bien a todos los rostros, según una peluquera experta

La media melena lleva años siendo el corte más buscado, pero este 2025 se ha coronado como el gran protagonista. Cómodo, elegante y versátil, funciona a cualquier edad y se adapta tanto a cabellos lisos como rizados. Es por eso que cada vez más influencers y famosas dan el paso a dar un buen tijeretazo a su melena.

Para entender por qué favorece tanto y qué versiones funcionan mejor, hablamos con Encarna Moreno, peluquera, maquilladora y asesora de imagen capilar con 40 años de experiencia y dos salones en Sevilla. Su técnica impecable, su enfoque artístico y su trayectoria en pasarelas, colecciones y formaciones la han convertido en una de las voces más influyentes de la peluquería andaluza.

Los cortes que más favorecen

Cuando se habla de media melena, Encarna lo tiene claro: la clave está en la precisión del corte. Explica que estilos como el bob clásico ligeramente adelantado, el clavicut que roza la clavícula o las melenas midi completamente rectas con puntas muy pulidas son los que mejor funcionan en casi cualquier tipo de rostro. ¿El motivo? Aportan equilibrio visual, estilizan y mantienen esa elegancia atemporal que nunca falla. Son cortes que no pasan de moda y que, bien hechos, favorecen a prácticamente todo el mundo.

Gracie Abrams | Gtres

Los estilos que conviene evitar

No todas las medias melenas son igual de agradecidas. Encarna desaconseja los midi muy capeados, porque generan volúmenes difíciles de controlar en el día a día, y advierte que los bobs demasiado cortos pueden jugar en contra si el cabello es grueso o tiene remolinos marcados: "Tienden a abrirse y requieren demasiado mantenimiento", apunta.

Tampoco es partidaria de las desconexiones fuertes, un tipo de corte que puede ser muy llamativo pero que no siempre encaja con la estructura facial de cada persona ni con su rutina.

Las famosas que mejor lo llevan

El auge de la media melena también se ha visto en celebrities que han convertido este corte en parte de su identidad estética. Encarna menciona a Hailey Bieber y Kaia Gerber como referentes internacionales gracias a sus melenas midi pulidas, sobrias y minimalistas.

Hailey y Justin Bieber | Gtres

En España, reconoce que tanto Marta Pombo como María Pombo han apostado por versiones muy versátiles y fáciles de mantener, ideales para quienes buscan un cambio fresco sin complicarse.

Marta Pombo | Gtres

Cómo llevar la media melena con el pelo muy rizado

Si el cabello es rizado, la media melena no solo funciona: puede ser espectacular. "La clave es respetar la forma natural del rizo", subraya Encarna. Por eso, recomienda opciones como el curly bob, los cortes redondeados tipo halo o las capas invisibles que aportan ligereza sin romper la estructura del rizo. Todo debe adaptarse al movimiento natural, nunca al revés.

Zendaya | Gtres

Cómo peinar la media melena en casa

Además del buen corte, el peinado diario marca la diferencia. Encarna aconseja trabajar siempre con productos adecuados a la textura del cabello y marcar la dirección desde la raíz mientras se seca.

Para cabellos lisos, un brushing suave es más que suficiente; en rizados, el difusor a baja potencia es el mejor aliado. Eso sí, insiste en un punto: "No hay que saturar el pelo de producto. Un buen corte necesita poco para funcionar".

Nieves Álvarez | Gtres

Un 2026 con el pelo sano

Mirando al futuro, Encarna anticipa que 2026 llegará con una estética extremadamente cuidada: cortes geométricos limpios, medias melenas minimalistas, volúmenes arquitectónicos y rubios cálidos multitono como los butter blonde y honey beige.

También veremos recogidos con líneas puras y un enfoque cada vez más claro hacia el autocuidado capilar, donde la salud del cabello será la verdadera protagonista.