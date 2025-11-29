ES UN BUEN MOMENTO
Láser facial: qué es y qué beneficios vas a notar desde las primeras sesiones
Si estás pensando en mejorar la textura, luminosidad o firmeza de tu piel, hay algo que debes saber: los tratamientos con láser tienen temporada y el otoño es la mejor época para empezar.
Tras un tratamiento con láser, la piel queda más sensible y vulnerable a la radiación UV. Una exposición inadecuada puede provocar manchas, rojeces o alteraciones en la pigmentación. Por eso, los meses con menor exposición solar (como noviembre, diciembre y enero). Los motivos son los siguientes:
- El índice UV es más bajo.
- Pasamos menos tiempo al aire libre.
- La piel se recupera mejor y más rápido.
- Se minimizan los efectos secundarios o rebotes.
- Además, es un momento perfecto para planificar varias sesiones si el protocolo lo requiere.
¿Qué se puede tratar con láser facial?
El láser actúa en distintas capas de la piel, promoviendo una renovación celular profunda. Permite tratar:
- Manchas solares y pigmentación irregular.
- Líneas finas y pérdida de firmeza.
- Poros dilatados y textura rugosa.
- Cicatrices de acné.
- Piel apagada o envejecida.
¿Qué tipo de láser es mejor para ti? Una guía sencilla
A veces hablamos de láser como si fuera uno solo, pero en realidad hay diferentes tecnologías, con indicaciones y potencias distintas. Lo importante es adaptar la técnica a tus y tus objetivos:
1. Láser ablativo fraccional (como CO2 o Erbio-YAG)
- El más potente. Exfolia las capas superficiales de la piel.
- Ideal para cicatrices, arrugas marcadas o manchas profundas.
- Requiere más tiempo de recuperación (5 a 10 días).
- Resultados visibles y duraderos en 1 o 2 sesiones.
2. Láser no ablativo
- Trabaja en capas profundas sin dañar la superficie.
- Mejora firmeza, textura y estimula colágeno.
- Poco tiempo de recuperación (2 a 3 días).
- Se recomienda en protocolos de 3 a 4 sesiones mensuales.
3. IPL (luz pulsada intensa)
- No es un láser como tal, pero se usa para tratar pigmentación, enrojecimiento y tono apagado.
- Más suave, sin dañar la piel.
- Mejora la luminosidad y unifica el tono.
- De 2 a 4 sesiones, según el caso.
En todos los casos puede haber enrojecimiento, leve descamación o sensación de piel sensible durante unos días. La mayoría retoma su rutina habitual en 5 a 7 días.
¿Se pueden combinar tratamientos?
Después de un láser, la piel necesita calma, hidratación profunda y regeneración celular. Algunas terapias que acompañan bien este proceso son:
- Microneedling médico: Estimula la regeneración y mejora la textura.
- Exosomas o polinucleótidos: Activos regeneradores que aceleran la reparación tisular.
- Ácido hialurónico específico (no voluminizador): Hidrata intensamente sin modificar volúmenes.
