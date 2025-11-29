Láser facial: qué es y qué beneficios vas a notar desde las primeras sesiones

Tras un tratamiento con láser, la piel queda más sensible y vulnerable a la radiación UV. Una exposición inadecuada puede provocar manchas, rojeces o alteraciones en la pigmentación. Por eso, los meses con menor exposición solar (como noviembre, diciembre y enero). Los motivos son los siguientes:

El índice UV es más bajo.

Pasamos menos tiempo al aire libre.

La piel se recupera mejor y más rápido.

Se minimizan los efectos secundarios o rebotes.

Además, es un momento perfecto para planificar varias sesiones si el protocolo lo requiere.

Rostro de mujer | Freepik

¿Qué se puede tratar con láser facial?

El láser actúa en distintas capas de la piel, promoviendo una renovación celular profunda. Permite tratar:

Manchas solares y pigmentación irregular.

Líneas finas y pérdida de firmeza.

Poros dilatados y textura rugosa.

Cicatrices de acné.

Piel apagada o envejecida.

¿Qué tipo de láser es mejor para ti? Una guía sencilla

A veces hablamos de láser como si fuera uno solo, pero en realidad hay diferentes tecnologías, con indicaciones y potencias distintas. Lo importante es adaptar la técnica a tus y tus objetivos:

1. Láser ablativo fraccional (como CO2 o Erbio-YAG)

El más potente. Exfolia las capas superficiales de la piel.

Ideal para cicatrices, arrugas marcadas o manchas profundas.

Requiere más tiempo de recuperación (5 a 10 días).

Resultados visibles y duraderos en 1 o 2 sesiones.

2. Láser no ablativo

Trabaja en capas profundas sin dañar la superficie.

Mejora firmeza, textura y estimula colágeno.

Poco tiempo de recuperación (2 a 3 días).

Se recomienda en protocolos de 3 a 4 sesiones mensuales.

3. IPL (luz pulsada intensa)

No es un láser como tal, pero se usa para tratar pigmentación, enrojecimiento y tono apagado.

Más suave, sin dañar la piel.

Mejora la luminosidad y unifica el tono.

De 2 a 4 sesiones, según el caso.

En todos los casos puede haber enrojecimiento, leve descamación o sensación de piel sensible durante unos días. La mayoría retoma su rutina habitual en 5 a 7 días.

Rostro de mujer joven hidratado y natural | iStock

¿Se pueden combinar tratamientos?

Después de un láser, la piel necesita calma, hidratación profunda y regeneración celular. Algunas terapias que acompañan bien este proceso son:

Microneedling médico: Estimula la regeneración y mejora la textura.

Estimula la regeneración y mejora la textura. Exosomas o polinucleótidos: Activos regeneradores que aceleran la reparación tisular.

Activos regeneradores que aceleran la reparación tisular. Ácido hialurónico específico (no voluminizador): Hidrata intensamente sin modificar volúmenes.

Estas combinaciones no buscan transformar el, sino ayudar a que la piel se recupere mejor y luzca su mejor versión tras el láser.