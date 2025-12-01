MOMENTOS UN TANTO DELICADOS
Álvaro Muñoz Escassi, operado: su foto desde la cama del hospital junto al médico que le ha intervenido
Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a pasar por quirófano en 2025, esta vez para operarse de una hernia umbilical tras una reciente intervención de menisco. El jinete compartió desde el hospital un mensaje de tranquilidad y agradecimiento al equipo médico.
2025 va a ser, sin duda, un año que Álvaro Muñoz Escassi recordará por las veces que ha tenido que pasar por quirófano. Si hace tan solo unos meses tuvo que ser operado del menisco, ahora el jinete ha compartido una imagen desde el hospital para anunciar que ha vuelto a ser intervenido, en esta ocasión por una hernia umbilical.
A través de sus stories de Instagram, Escassi publicaba una foto desde la cama del hospital, donde se recupera, junto al cirujano que le ha intervenido: "Muchas gracias al doctor José M. Molina y a todo el equipo por todo el trabajo y los cuidados. Da gusto operarse así", ha comenzado escribiendo Álvaro Muñoz Escassi. Un mensaje con el que, a pesar de dónde se encuentra, ha intentado transmitir mucha tranquilidad sobre cómo se encuentra: "Ha sido solamente una hernia umbilical".
Un momento delicado para el jinete, en el que cuenta con el apoyo de amigos y de su familia, especialmente el de sus hijos. Escassi es padre de dos hijos: su hija mayor, Anna Barrachina, fruto de una relación con Mercedes Barrachina (una paternidad que Escassi descubrió cuando la niña tenía cuatro años y que asumió desde entonces), y un niño, Álvaro Muñoz Dibildos, nacido en 2007 de su relación con Lara Dibildos.
