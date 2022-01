La Casa Real y el abogado de la infanta Cristina reaccionan a las imágenes de Iñaki Urdangarin con otra mujer

Este 2022 ha venido cargado de sorpresas. Y es que, si bien en estas casi tres semanas que llevamos de año hemos sido testigos de numerosas separaciones, la última bomba que ha estallado en el papel couché viene con más fuerza que nunca: Iñaki Urdangarin ha sido pillado con una mujer que no es la infanta Cristina.

Así lo desvelaban este miércoles las imágenes publicadas en exclusiva en el nuevo número de la revista 'Lecturas' donde podemos ver al deportista disfrutar de un agradable paseo por la playa de la localidad francesa de Bidart junto a una desconocida mujer rubia.

Una jornada protagonizada por gestos de lo más cómplices y cariñosos que habla por sí misma donde ambos presumen de una actitud carente de preocupaciones a plena luz del día. Algo que sorprende enormemente pues las fotografías podrían no tener más importancia si no fuese por el revelador e íntimo gesto de ir agarrados de la mano.

Hace tan solo unas horas era la infanta Elena, la hermana de Cristina, la que frente a las cámaras de 'Europa Press' guardaba silencio tras ser preguntada por las llamativas imágenes de su cuñado.

Ahora, la revista 'Semana' ha podido contactar con la Casa Real y apunta que esta no va a comentar nada sobre este asunto pues no le compete ya que su labor se limita a la Jefatura del Estado.

Además, desde el despacho de abogados de Miquel Roca, el que en su día fuera letrado de la infanta Cristina durante el Caso Nóos, aseguran que ''el señor Roca ni responde a este tipo de noticias ni tiene ningún tipo de relación con Casa Real como para emitir una opinión'', según comenta el último medio mencionado.

Este bufete explica que ''el señor Roca fue abogado de la infanta Cristina por un tema puntual y además él mismo no va a hablar de eso porque no le interesan esos temas personales'', así como hacen hincapié en que ''ya no somos abogados de la Infanta. No sigue siendo clienta nuestra de ninguna manera''.

Por su parte, Mario Pascual Vives, el abogado del exbalonmanista, ha optado por no hacer declaraciones. Al contrario que uno de los hijos de la pareja, Pablo Urdangarin, que prefiere ''no decir nada porque es un tema familiar, pero ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está. Todo bien, la verdad. Todos estamos tranquilos, todos nos vamos a querer igual o sea que ya está. No hace falta nada más".

Seguro que te interesa...

El momento de tensión del hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: "¡Para de grabar!"