Cari Lapique recuerda a su marido, Carlos Goyanes, en el mes que se cumple un año desde su muerte

Este mes de agosto es muy complicado para Cari Lapique, la socialité se enfrenta al primer verano sin su marido, Carlos Goyanes, y sin su hija, Caritina. En agosto de 2024, padre e hija fallecían con tan solo 19 de días de diferencia, mientras se encontraban de vacaciones en Marbella.

Un golpe muy duro para la familia Lapique Goyanes, que les dejó completamente destrozados.

Carla Goyanes devastada junto a su madre, Cari Lapique, tras la muerte de Carlos Goyanes | Gtres

El pasado 7 de agosto se cumplía el primer aniversario de la muerte de su marido, una historia de amor que comenzó a principios de los años 70. Ambos pertenecían a grupos sociales muy diferentes, incluso él ya había estado casado con la famosa actriz y cantante, Marisol, de la que se separó en 1972. Y tres años después, en 1975, Cari Lapique y Carlos Goyanes sellaron su amor en una multitudinaria boda que celebraron en Marbella, ante más de 600 invitados.

Un compañero de vida al que sigue recordando cada día, y así lo demostraba recientemente a través de sus redes sociales compartiendo con sus seguidores una foto de él junto a su nieto Beltrán: "Buenísimos tiempos", escribe Cari acompañando a esta publicación.

El próximo 26 de agosto será un día difícil para la familia, y es que tras el primer aniversario de la muerte de Carlos Goyanes, llega el de su hija Caritina, que falleció tristemente a los 46 años.