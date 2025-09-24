El vídeo de una joven paseando a una paloma con una correa en Torrevieja desata la polémica en redes

La curiosa escena ha sido grabada en Torrevieja y no deja a nadie indiferente, una imagen que ha desatado la polémica en redes. Una joven pasea tranquilamente por la calle, pero lo llamativo no es ella sino su peculiar acompañante: en lugar de un perro o un gato, la chica lleva a su mascota, una paloma. La lleva atada con una pequeña correa como si se tratara de un animal de compañía habitual.

La escena ha sorprendido a vecinos y transeúntes, que no podían evitar detenerse a observar y grabar el insólito momento. La paloma camina junto a su dueña con total normalidad, generando tanto sonrisas como incredulidad. Una estampa insólita que se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del día.

