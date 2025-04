Una joven llamada Luz Cuesta Mogollón, desmiente que el apagón fuera su culpa: "Ni siquiera vivo en España"

El apagón eléctrico a dado lugar a múltiples situaciones inéditas y de lo más variopintas con el de una joven que se ha vuelto ha hacer viras, tal y como pasó tiempo atrás, por su nombre y apellidos. Luz Cuesta Mogollón, una joven española que actualmente trabaja como enfermera de rayos X en Suecia, ha vuelto al centro de los memes en redes sociales tras el apagón que afectó a España.

Todo comenzó con una publicación irónica en X que decía: "El apagón en España ha sido culpa de que La Luz Cuesta Mogollón". La frase, jugando con su nombre y apellidos, rescató una imagen antigua de su DNI que ya se había hecho viral con anteroirdad. A lo que ella respondió con sentido del humor: "Oye, yo no tengo culpa, que ni siquiera vivo en España".

Luz nació en Zaragoza. Sus padres, tras casarse en la ermita de la Virgen de la Luz, decidieron llamarla así sin tener en cuenta el juego de palabras de su apellido.

Cinco euros por orinar en una botella

En la estación de Atocha se convirtió en símbolo del desconcierto y la falta de recursos que sufrieron miles de ciudadanos. Sin electricidad, sin trenes, sin comida y con los baños cerrados, muchas personas quedaron atrapadas durante horas en condiciones precarias. Una de ellas relató cómo, ante la urgencia de ir al baño y la imposibilidad de encontrar uno operativo, tuvo que vivir un momento surrealista en el que le intentaron cobrar por orinar en una botella.

"Yo me estaba haciendo pis como a las 6 de la tarde y me acerqué a un sitio para ver si me dejaban pasar con una botella de agua que un señor me la cortó por la mitad para ver si podía hacer pis y poder abandonarlo donde pudiera", confiesa la afectada.

Lo que parecía un acto de solidaridad terminó convertido en negocio. "Cinco euros me pidió el señor, y también me ofrecía poder guardarme una maleta. Si yo traía equipaje, que también se guardaban las maletas", explica.

