La 'caída de los influencers': pierden seguidores y credibilidad ante una audiencia cada vez más crítica

Millones de personas están pendientes cada día de lo que publican los influencers en las redes sociales. Durante años, muchos de ellos han conseguido convertirse en referentes para sus seguidores, ganándose la vida compartiendo su día a día, dando consejos o promocionando productos. Sin embargo, este mes de agosto parece haber marcado un punto de inflexión. El concepto de 'la caída de los influencers' se ha viralizado en España, y refleja una sensación cada vez más extendida: la pérdida de credibilidad y de conexión con una parte de su audiencia.

Desde fuera, algunos usuarios aseguran que los influencers viven en una burbuja cada vez más alejada de la realidad cotidiana. Una percepción que podría estar detrás de la pérdida de seguidores registrada por algunos de los creadores más conocidos. "Parece que esa burbuja está a punto de explotar", reconocen algunas de las personas entrevistadas en Antena 3 Noticias.

El origen de la polémica

La desconfianza hacia estos creadores no deja de aumentar. Casi la mitad de los usuarios considera que los influencers han perdido credibilidad y, en las últimas semanas, varios de ellos han sido objeto de críticas por sus declaraciones. Una de las últimas polémicas ha estado relacionada con el eclipse. El creador de contenido Carlos García, conocido en redes como Carliyo el Nervio, publicó un mensaje en el que cuestionaba la atención que se estaba dando al fenómeno astronómico.

"Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo, ¿a quién mierda le importa el eclipse? A nadie, pero los de arriba han dicho: ¿Qué os parece si en vez de hablar de tantos problemas hablamos de un eclipse de mierda?", aseguraba el creador de contenido.

A la polémica se sumaron otros rostros conocidos como Violeta Mangriñán o Amadeo Llados, que se burlaron de algunas personas que compraban gafas homologadas para poder observar el fenómeno. Estas declaraciones provocaron numerosas críticas y abrieron un debate sobre el papel que tienen actualmente los influencers en la sociedad, y sobre la responsabilidad de las personas con millones de seguidores.

Roro, la influencer más perjudicada por la polémica

La polémica también ha tenido reflejo en las cifras de seguidores. Según los datos de TikReport, algunos de los nombres más señalados durante estas semanas han perdido miles de seguidores, aunque el impacto no ha sido igual para todos. Fabiana Sevillano, que contaba con 2.212.567 seguidores, ha perdido 19.050 en los últimos días. Por su parte, Carliyo el Nervio ha perdido 18.120 seguidores durante los últimos siete días, mientras que su esposa, Natalia Palacios, ha registrado una pérdida de 18.300.

La mayor caída entre los nombres analizados corresponde a RoRo. La creadora contaba con 9.526.302 seguidores y ha perdido 80.023 en los últimos siete días, según los datos citados.

Sin embargo, no todos los influencers han salido perjudicados. Violeta Mangriñán, empresaria y creadora de Maison Matcha, ha ganado alrededor de 1.400 seguidores, convirtiéndose en la única de las creadoras mencionadas que habría aumentado su audiencia durante esta polémica.

¿El final de los influencers?

La pérdida de seguidores y el aumento de las críticas no significan necesariamente la muerte de los influencers, pero sí pueden marcar un cambio de etapa. Durante sus primeros años, muchos creadores eran percibidos como personas normales, con vidas relativamente accesibles y cercanas a las de sus seguidores. Con el paso del tiempo, algunos han construido grandes negocios, han alcanzado elevados niveles de ingresos y han convertido las redes sociales en auténticas empresas. Para una parte de la audiencia, esa transformación ha provocado que dejen de sentirse "identificados con ellos".

La llamada 'caída de los influencers' podría no ser, por tanto, el final de este fenómeno, sino el comienzo de una nueva etapa en la que los seguidores sean mucho más críticos con lo que consumen y con las personas a las que deciden seguir.

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