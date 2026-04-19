Un robot gana una media maratón y Matías Prats lo resume: "Sin sudar"

Matías Prats ha vuelto a protagonizar uno de sus habituales guiños en informativos al comentar la victoria de un robot en la media maratón de Pekín, una prueba de 21 kilómetros en la que, por primera vez, una máquina ha superado a corredores humanos. Durante la emisión de Antena 3 Noticias Fin de Semana, el presentador explicó la hazaña tecnológica y señaló que el robot ganador lo había hecho "sin sudar".

Media maratón en menos de una hora

El equipo autónomo Qitian Dasheng se impuso en la carrera con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, rebajando de forma significativa la marca del ganador del año anterior. La competición reunió a varios robots humanoides desarrollados para pruebas de resistencia, en un contexto que refleja el rápido avance de la robótica aplicada.

Otro de los participantes destacados fue el robot Shandian, de la empresa Honor, que cruzó la meta en 48 minutos y 19 segundos. Sin embargo, su marca no le permitió ganar la prueba al estar controlado de forma remota.

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