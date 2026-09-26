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VÍDEO | El chiste de Matías Prats sobre dos parejas condenadas por un simpa: "Dijeron que salían a fumar y ..."

El presentador de Antena 3 Noticias comenta lo ocurrido sobre las parejas condenadas a 8 meses de cárcel.

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Hacer un 'simpa', irse sin pagar de un restaurante, no sale gratis. Dos parejas han sido condenadas a ocho meses de cárcel y multa por marcharse sin pagar en un restaurante de Cerceda, en A Coruña. Los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2021. Varias personas acudieron al establecimiento para comer y pidieron diferentes productos de la carta. Un 'festín' con refrescos, pan, una tabla de embutidos, raciones de pulpo, entrecots, botellas de vino, patatas y chupitos.

Pidieron además tres cafés y la cuenta. Pero pidieron que se los sirvieran en la terraza. Sin embargo, cuando una trabajadora salió para atenderlos, ya no estaban allí. La dirección del establecimiento denunció los hechos y durante la investigación fueron identificados dos clientes del grupo de comensales.

Matías Prats ha querido ironizar sobre la curiosa noticia y durante el informativo de Antena 3 Noticias ha resaltado: "Dijeron que salian a fumar y ....se esfumaron". Ahora han sido condenados a ocho meses de cárcel y a pagar una multa.

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