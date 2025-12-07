VÍDEO: Quedarse en bolas según Matías Prats

Cuando tiene que contar un suceso desagradable es el más riguroso, si tiene que rememorar una historia saca de la memoria hasta el último detalle y cuando tira de su característico sentido del humor no falla. Matías Prats nos tiene acostumbrado a sus chascarrillos casi todos los fines de semana.

Hoy, el presentador más veterano de Antena 3 tenía que introducir un tema sobre cómo sobreviven los negocios de temporada. Las heladerías, por ejemplo, cada vez se adaptan más a cualquier época del año porque el helado se ha convertido en un postre habitual. Además muchos de estos establecimientos dan servicio de cafetería y diversifican sus productos, que pueden apetecer durante todo el año.

Sin embargo hay otros negocios como los alquileres de árboles de Navidad, que tienen difícil reinvención. Duran lo que dura la temporada navideña y cambian de negocio. Eso es lo que Matías Prats ha bautizado "quedarse en bolas". Un nuevo chascarrillo, que seguro ha hecho sonreír a más de uno.

