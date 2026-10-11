Matías Prats y el pueblo andaluz en el que cruzar una calle significa cambiar de provincia: "Está al límite"

Hay pueblos en los que con solo cruzar una calle se cambia de provincia, ese es el caso de Ventorros de Balerma, un pueblo situado entre Granada y Córdoba.

Una situación más que curiosa para sus vecinos, que lógicamente ya se han acostumbrado a esta casuística, y Matías Prats se ha encargado de reconocer que hay muy buen rollo entre su gente: "Todos reconocen que es muy tranquilo, a pesar de estar... al límite", ha ironizado el presentador de Antena 3 Noticias.

El bar, en Córdoba; el médico, en Granada

El pueblo apenas tiene 211 habitantes, y si a sus vecinos les apetece ir a un bar tendrán que hacerlo en Córdoba, pero si tienen que ir al médico tendrán que hacerlo en Granada. Lo más alucinante de todo es que el pueblo tiene dos alcaldes, uno de Granada y otro de Córdoba.

115 vecinos pertenecen a Loja (Granada) y otros 96 a Iznajar (Córdoba): "Estamos unidos para todo", dicen sus vecinos.