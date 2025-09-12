Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Video Viral

El emotivo regalo de unos hijos a sus padres que ha revolucionado las redes

En las últimas semanas se ha popularizado en internet un video de un matrimonio recibiendo una sorpresa muy especial de sus hijos.

El emotivo regalo de unos hijos a sus padres que ha revolucionado las redes

El emotivo regalo de unos hijos a sus padres que ha revolucionado las redes

Publicidad

Miriam Felipe
Publicado:

Cumplían cuarenta años casados y sus hijos quisieron darles una sorpresa muy especial. "En mi familia siempre nos han inculcado el darle la vuelta a los regalos, que no sea lo primero que pillamos", nos cuenta Rebeca, la hermana mayor que se encargó de editar el video. Cogieron la idea de redes sociales y, con un poco de ingenio, consiguieron un resultado final que dejó boquiabiertos a sus padres. "Al principio nos impactó mucho, no nos lo esperábamos", asegura la madre.

Fotos con vida

Este matrimonio de Vigo lleva media vida en pareja y eso es lo que Rebeca y sus hermanos querían enmarcar. Se les ocurrió utilizar la inteligencia artificial para animar las fotografías e imágenes que había por casa de la juventud e infancia de sus padres. Esas fotos que la hermana pequeña tuvo que ir robando poco a poco de su casa cuentan la vida de esta pareja gallega. Retratan sus viajes, sus experiencias, sus recuerdos... La inteligencia artificial ha hecho todo lo demás. Un programa especializado ha conseguido dar movimiento a todas estas fotos históricas.

El momento más emotivo es cuando la pareja pudo ver frente a sus ojos imágenes en movimiento de sus propios padres, que ya habían fallecido y con los que recordaban vivir momentos maravillosos. También la IA dio vida a las primeras citas de la pareja y a su boda, recuperando cada instante. "Nos sorprendió porque hay imágenes que recuerdo de hacer el mismo movimiento que ha recreado la inteligencia artificial... es una locura". Una locura que les ha impactado, pero a la vez les ha encantado.

Un video viral en las redes

El momento de la sorpresa fue capturado por la hija menor. Después lo subieron a las redes y se desató la locura. Entre felicitaciones, miles de usuarios compartieron el video y mostraron su emoción al ver a la pareja tan conmovida con el regalo. El video original acumula ya miles de comentarios, "me gustas" y apoyo.

Al hablar con Rebeca, la hija encargada de editar el video, nos cuenta que esperaba que la sorpresa emocionara a sus padres, pero que no imaginaba que también acabaría sacándole alguna que otra lágrima a ella, a sus hermanos y a varios usuarios de internet.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Matías Prats recuerda sus vueltas al colegio y no puede evitar hablar de su hermano: "Chechu, te lo perdono"

El emotivo recuerdo de la vuelta al cole de Matías Prats que va ligado a un mensaje a su hermano: "Chechu te sigo queriendo"

Publicidad

Virales

El emotivo regalo de unos hijos a sus padres que ha revolucionado las redes

El emotivo regalo de unos hijos a sus padres que ha revolucionado las redes

Cerveza

Una pareja se va de luna de miel y al regresar a su casa, no pueden entrar por una muralla de cajas de cerveza

Gasolinera

Un hombre olvida a su esposa en una gasolinera y se da cuenta 300 kilómetros después

Ataúd
Muerte

Un hombre relata su experiencia tras estar 45 minutos clínicamente muerto: "Estaba allí mirando mi cuerpo"

DNI de Luz
Apagón

Una joven llamada Luz Cuesta Mogollón desmiente que el apagón fuera su culpa: "Ni siquiera vivo en España"

El nuevo chascarrillo de Matías Prats: "Más que protección solar, hay que buscar protección craneal"
Matías Prats

El nuevo chascarrillo de Matías Prats: "Más que protección solar, hay que buscarla craneal"

Los peligros de tener una casa cerca de un campo de golf van desde los daños materiales hasta los personales.

Los mejores memes de las redes sociales sobre el kit de supervivencia de 72 horas que recomienda la Unión Europea
Humor en la red

Los mejores memes de las redes sociales sobre el kit de supervivencia de 72 horas que recomienda la Unión Europea

La recomendación europea de abastecerse de un kit de supervivencia de 72 horas ha llenado las redes sociales de memes que parodian esta directriz que busca reforzar la cultura de seguridad de la Unión.

Guardia Civil

"Abogado, el que tengo aquí colgado", la respuesta viral de un guardia civil del Aeropuerto de Tenerife Sur a un pasajero

gente bebiendo alcohol

Este es el alimento que debes comer para prevenir la resaca

Broma de Matías Prats

El chascarrillo de Matías Prats que pone banda sonora al evento 'Porrón de citas': "Espero que suene el Porropompero"

Publicidad