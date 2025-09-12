El emotivo regalo de unos hijos a sus padres que ha revolucionado las redes

Cumplían cuarenta años casados y sus hijos quisieron darles una sorpresa muy especial. "En mi familia siempre nos han inculcado el darle la vuelta a los regalos, que no sea lo primero que pillamos", nos cuenta Rebeca, la hermana mayor que se encargó de editar el video. Cogieron la idea de redes sociales y, con un poco de ingenio, consiguieron un resultado final que dejó boquiabiertos a sus padres. "Al principio nos impactó mucho, no nos lo esperábamos", asegura la madre.

Fotos con vida

Este matrimonio de Vigo lleva media vida en pareja y eso es lo que Rebeca y sus hermanos querían enmarcar. Se les ocurrió utilizar la inteligencia artificial para animar las fotografías e imágenes que había por casa de la juventud e infancia de sus padres. Esas fotos que la hermana pequeña tuvo que ir robando poco a poco de su casa cuentan la vida de esta pareja gallega. Retratan sus viajes, sus experiencias, sus recuerdos... La inteligencia artificial ha hecho todo lo demás. Un programa especializado ha conseguido dar movimiento a todas estas fotos históricas.

El momento más emotivo es cuando la pareja pudo ver frente a sus ojos imágenes en movimiento de sus propios padres, que ya habían fallecido y con los que recordaban vivir momentos maravillosos. También la IA dio vida a las primeras citas de la pareja y a su boda, recuperando cada instante. "Nos sorprendió porque hay imágenes que recuerdo de hacer el mismo movimiento que ha recreado la inteligencia artificial... es una locura". Una locura que les ha impactado, pero a la vez les ha encantado.

Un video viral en las redes

El momento de la sorpresa fue capturado por la hija menor. Después lo subieron a las redes y se desató la locura. Entre felicitaciones, miles de usuarios compartieron el video y mostraron su emoción al ver a la pareja tan conmovida con el regalo. El video original acumula ya miles de comentarios, "me gustas" y apoyo.

Al hablar con Rebeca, la hija encargada de editar el video, nos cuenta que esperaba que la sorpresa emocionara a sus padres, pero que no imaginaba que también acabaría sacándole alguna que otra lágrima a ella, a sus hermanos y a varios usuarios de internet.

