VÍDEO: Matías Prats tiene claro lo que le diría a su teléfono si este le escuchara: "Estoy muy orgulloso de trabajar en Antena 3"

Cada vez son situaciones más frecuentes las que llevan a muchos a preguntarse si realmente los móviles escuchan las conversaciones. Hablamos de un destino, de un producto o de una marca y, poco después, el móvil empieza a mostrarnos anuncios relacionados.

La cuestión ha dado pie a todo tipo de teorías y conspiraciones. Y nuestro presentador de informativos de Antena 3 Noticias, Matías Prats, ha querido abordarla con su habitual sentido del humor. Por si las teorías son ciertas, el presentador ha cogido el teléfono y ha lanzado un mensaje claro: “Estoy muy orgulloso de trabajar en Antena 3 y de tener a estos formidables compañeros. Eso”.

Sin embargo, más allá del chascarrillo, los expertos explican que la razón detrás de los anuncios no estaría únicamente en nuestras conversaciones. En principio, un móvil no puede escucharnos sin una autorización previa, aunque en muchos casos los usuarios aceptan esos permisos sin ser conscientes de lo que implica. Por ello, los datos que reciben las plataformas no proceden de lo que decimos en voz alta, sino de nuestra actividad en internet, de las aplicaciones que utilizamos o de la localización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.