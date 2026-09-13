A Matías Prats "no le gusta un pelo" esta nueva tendencia

El último fenómeno viral en las redes sociales se llama 'pheromone-maxxing', y no es otra cosa que la moda de que los hombres no se laven el pelo para resultar 'más atractivos'.

Las personas que ponen en práctica este fenómeno dicen que el objetivo es "conservar unas supuestas feromonas naturales para aumentar la capacidad de seducción".

Una moda que no parece convencerle a Matías Prats, quien ha puntualizado que este fenómeno "no le gusta un pelo".

La idea es sencilla: reducir o espaciar la ducha, no lavarse tanto el pelo y evitar productos que enmascaren el olor corporal para conservar unas supuestas feromonas naturales y potenciar así nuestro atractivo más instintivo. Una especie de vuelta al estado más animal para ligar que la ciencia no respalda.

"A diferencia de lo que ocurre en roedores, insectos y muchos mamíferos, en los seres humanos no está científicamente demostrado que tengamos un verdadero sistema de feromonas", explica María Teresa Rivero, endocrinóloga del Hospital de Ourense.