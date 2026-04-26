VÍDEO: El nuevo chascarrillo de Matías Prats: se lo han puesto "a huevo"

Las Yemas de Santa Teresa son un dulce tradicional originario de Ávila, cuya elaboración se remonta a mediados del siglo XIX, en torno a 1860. Como muchos negocios con historia, la empresa ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos para seguir siendo competitiva. Por eso, "Yemas de Santa Teresa" ha apostado por una renovación en profundidad que le ha permitido ampliar su mercado y llevar sus productos a 18 países.

Y haciendo gala de su característico sentido del humor, nuestro presentador más veterano, Matías Prats ha señalado que la empresa tenía clara la fórmula del éxito: "La tenían a huevo".

Además de su producto más emblemático, la compañía produce una media de 600.000 kilos de membrillo al año, entre muchos otros productos, que también exporta a distintos mercados internacionales.

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