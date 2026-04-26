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MATÍAS PRATS
VÍDEO: El nuevo chascarrillo de Matías Prats: se lo han puesto "a huevo"
Tras casi 200 años de funcionamiento, la empresa Yemas de Santa Teresa decidió renovarse, y nuestro presentador de la edición de Fin de Semana, Matías Prats, ha asegurado que tenían la clave del éxito "a huevo".
Las Yemas de Santa Teresa son un dulce tradicional originario de Ávila, cuya elaboración se remonta a mediados del siglo XIX, en torno a 1860. Como muchos negocios con historia, la empresa ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos para seguir siendo competitiva. Por eso, "Yemas de Santa Teresa" ha apostado por una renovación en profundidad que le ha permitido ampliar su mercado y llevar sus productos a 18 países.
Y haciendo gala de su característico sentido del humor, nuestro presentador más veterano, Matías Prats ha señalado que la empresa tenía clara la fórmula del éxito: "La tenían a huevo".
Además de su producto más emblemático, la compañía produce una media de 600.000 kilos de membrillo al año, entre muchos otros productos, que también exporta a distintos mercados internacionales.
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