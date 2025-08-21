Asturcon, el dron que sustituye a 10 brigadistas y se convierte en el nuevo aliado contra los incendios

Los incendios forestales que están devorando España, no solo afectan al terreno, también están generando muchos problemas también en las telecomunicaciones: postes de teléfono, tendido eléctrico..., el fuego se lo ha llevado todo por delante. Las compañías trabajan ya para reparar todas las redes afectadas.

Pero hay una tecnología muy presente en medio de las llamas, y ya la está utilizando la Guardia Civil. Son los drones, que están trabajando en las labores de extinción. Tienen incorporadas cámaras térmicas que son muy útiles para buscar focos de calor y así poder saber el comportamiento de las llamas y hacia dónde dirigir a los efectivos.

Es solo un ejemplo de toda la tecnología que brigadistas y bomberos tienen a su disposición para hacer frente a los incendios. Hoy hemos podido comprobar cómo trabajan con este tipo de dispositivos. El dron terrestre es la última incorporación tecnológica de la Unidad Militar de Emergencias. Es capaz de realizar corte y raspado de vegetación, llegando hasta la capa mineral. Sustituyen en situaciones extremas, al trabajo de 10 personas y ya se está utilizando en los incendios de este verano.

Además es de fabricación 100% española. Llega a zonas inaccesibles para los humanos. Les abre paso, convirtiéndose en el nuevo integrante de la UME. Desde hacer una apertura en el terreno para establecer líneas de agua hasta pequeños cortafuegos, este dron ofrece una gran ayuda, llegando incluso a detectar a través de cámaras térmicas puntos de fuego. La última tecnología ha llegado para quedarse y salvar a los vecinos afectados por los incendios que ya han calcinado más de 400.000 hectáreas.

Recibe el nombre de Asturcon y está pilotado desde la UDRUME, la nueva Unidad de Drones de la UME, y que hizo sus primeras intervenciones en la DANA de Valencia y parte de Castilla-La Mancha, aunque eran medios aéreos, no como esta vez. Tal y como ha mencionado el 'Faro de Vigo', los ámbitos de actuación de esta nueva unidad de drones son:

Mando y Control.

Inteligencia.

Intervención.

NRBQ (Nuclear, Radiológica, Bacteriológica y Química).

Logística. Cuentan con tecnología para el mapeo 3D, la toma de muestras NRBQ o la toma de imágenes hiperespectrales, que permiten captar detalles invisibles al ojo humano. Su base se encuentra en la Base Militar del Ejército de Tierra ‘Conde de Gazola’, en San Andrés del Rabanedo (León). Muy cerca de uno de los incendios.

La tecnología del Asturcon incluye el mapeo 3D, la toma de muestras NRBQ o la toma de imágenes hiperespectrales, que permiten captar detalles invisibles al ojo humano. Se ubica en la Base Militar del Ejército de Tierra ‘Conde de Gazola’, en San Andrés del Rabanedo (León).

Precisamente en a localidad leonesa de Ponferrada se han reunido esta tarde cientos de personas para reclamar dimisiones en la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios forestales que están afectando a la comarca de El Bierzo desde hace casi dos semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.